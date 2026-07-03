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maxIntersectionsPosition

Introducido en: v1.1.0 Función de agregación que calcula las posiciones en las que aparece la función maxIntersections. Sintaxis
Argumentos
  • start_column — Una columna numérica que representa el inicio de cada intervalo. Si start_column es NULL o 0, se omitirá el intervalo. (U)Int* o Float*
  • end_column — Una columna numérica que representa el final de cada intervalo. Si end_column es NULL o 0, se omitirá el intervalo. (U)Int* o Float*
Valor devuelto Devuelve las posiciones iniciales del mayor número de intervalos que se intersecan. Any Ejemplos Encontrar la posición con el máximo número de intersecciones
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026