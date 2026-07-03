Introducido en: v1.1.0 Función de agregación que calcula las posiciones en las que aparece la función
maxIntersectionsPosition
maxIntersections.
Sintaxis
Argumentos
maxIntersectionsPosition(start_column, end_column)
start_column— Una columna numérica que representa el inicio de cada intervalo. Si
start_columnes
NULLo 0, se omitirá el intervalo.
(U)Int*o
Float*
end_column— Una columna numérica que representa el final de cada intervalo. Si
end_columnes
NULLo 0, se omitirá el intervalo.
(U)Int*o
Float*
Any
Ejemplos
Encontrar la posición con el máximo número de intersecciones
Query
CREATE TABLE my_events (
start UInt32,
end UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO my_events VALUES
(1, 3),
(1, 6),
(2, 5),
(3, 7);
SELECT maxIntersectionsPosition(start, end) FROM my_events;
Response
┌─maxIntersectionsPosition(start, end)─┐
│ 2 │
└──────────────────────────────────────┘