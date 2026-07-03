Introducido en: v1.1.0 Devuelve la desviación estándar muestral de una secuencia de datos numéricos. El resultado es igual a la raíz cuadrada de
stddevSamp
varSamp.
Sintaxis
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, use la función
stddevSampStable. Es más lenta, pero proporciona un menor error computacional.
Alias:
stddevSamp(x)
STDDEV_SAMP,
STDDEV
Argumentos
x— Valores para los que se calcula la raíz cuadrada de la varianza muestral.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*
x.
Float64
Ejemplos
Cálculo de la desviación estándar muestral
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
population UInt8,
)
ENGINE = Log;
INSERT INTO test_data VALUES (3),(3),(3),(4),(4),(5),(5),(7),(11),(15);
SELECT
stddevSamp(population)
FROM test_data;
Response
┌─stddevSamp(population)─┐
│ 4 │
└────────────────────────┘