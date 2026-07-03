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stddevSamp

Introducido en: v1.1.0 Devuelve la desviación estándar muestral de una secuencia de datos numéricos. El resultado es igual a la raíz cuadrada de varSamp.
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, use la función stddevSampStable. Es más lenta, pero proporciona un menor error computacional.
Sintaxis
Alias: STDDEV_SAMP, STDDEV Argumentos
  • x — Valores para los que se calcula la raíz cuadrada de la varianza muestral. (U)Int* o Float* o Decimal*
Valor devuelto Devuelve la raíz cuadrada de la varianza muestral de x. Float64 Ejemplos Cálculo de la desviación estándar muestral
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Última modificación el 3 de julio de 2026