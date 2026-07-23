Documentación del tipo de dato DateTime64 en ClickHouse, que almacena marcas de tiempo con precisión de subsegundos

Permite almacenar un instante temporal, que puede expresarse como una fecha del calendario y una hora del día, con una precisión de subsegundos definida.

Tamaño de tick (precisión): 10-precision segundos. Rango válido: [ 0 : 9 ]. Normalmente se usan 3 (milisegundos), 6 (microsegundos) y 9 (nanosegundos).

Valor predeterminado: 3 (milisegundos).

Sintaxis:

DateTime64( precision , [timezone])

DateTime64 puede almacenar una zona horaria que es la misma para toda la columna, lo que afecta a cómo se muestran en formato de texto los valores del tipo DateTime64 y a cómo se analizan los valores especificados como cadenas (‘2020-01-01 05:00:01.000’). La zona horaria no se almacena en las filas de la tabla (ni en el conjunto de resultados), sino en los metadatos de la columna. Consulte más detalles en Internamente, almacena los datos como una cantidad de ‘ticks’ desde el inicio de la epoch (1970-01-01 00:00:00 UTC) como Int64. La resolución de los ticks la determina el parámetro de precisión. Además, el tipopuede almacenar una zona horaria que es la misma para toda la columna, lo que afecta a cómo se muestran en formato de texto los valores del tipoy a cómo se analizan los valores especificados como cadenas (‘2020-01-01 05:00:01.000’). La zona horaria no se almacena en las filas de la tabla (ni en el conjunto de resultados), sino en los metadatos de la columna. Consulte más detalles en DateTime

Rango de valores admitido: [0000-01-01 00:00:00, 9999-12-31 23:59:59.999999999]

La cantidad de dígitos después del punto decimal depende del parámetro de precisión.

Nota: El rango completo anterior está disponible para precisiones de hasta 7. Como los ticks se almacenan en un Int64 , las precisiones más altas cubren un rango más estrecho: con precisión 8 el valor máximo es aproximadamente 4892-10-07 , y con la precisión máxima de 9 dígitos (nanosegundos) el rango admitido es de 1677-09-21 00:12:44 a 2262-04-11 23:47:16 en UTC.

Crear una tabla con una columna de tipo DateTime64 e insertar datos en ella:

CREATE TABLE dt64 ( `timestamp` DateTime64( 3 , 'Asia/Istanbul' ), `event_id` UInt8 ) ENGINE = MergeTree;

-- Parsear DateTime -- - desde un entero interpretado como el número de milisegundos (debido a la precisión 3) desde 1970-01-01, -- - desde un decimal interpretado como el número de segundos antes de la parte decimal, y basado en la precisión después del punto decimal, -- - desde una cadena de texto. INSERT INTO dt64 VALUES ( 1546300800123 , 1 ), ( 1546300800 . 123 , 2 ), ( '2019-01-01 00:00:00' , 3 ); SELECT * FROM dt64;

┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐ │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 1 │ │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 2 │ │ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 3 │ └─────────────────────────┴──────────┘

Al insertar un datetime como entero, se trata como un Unix timestamp (UTC) con la escala adecuada. 1546300800000 (con precisión 3) representa '2019-01-01 00:00:00' UTC. Sin embargo, como la columna timestamp tiene especificada la zona horaria Asia/Istanbul (UTC+3), al mostrarlo como cadena, el valor aparecerá como '2019-01-01 03:00:00' . Insertar un datetime como decimal se trata de forma similar a un entero, salvo que el valor antes del punto decimal es el Unix timestamp hasta los segundos inclusive, y el valor después del punto decimal se interpreta como la precisión.

(con precisión 3) representa UTC. Sin embargo, como la columna tiene especificada la zona horaria (UTC+3), al mostrarlo como cadena, el valor aparecerá como . Insertar un datetime como decimal se trata de forma similar a un entero, salvo que el valor antes del punto decimal es el Unix timestamp hasta los segundos inclusive, y el valor después del punto decimal se interpreta como la precisión. Al insertar un valor de cadena como datetime, se trata como si estuviera en la zona horaria de la columna. '2019-01-01 00:00:00' se interpretará como si estuviera en la zona horaria Asia/Istanbul y se almacenará como 1546290000000 .

Filtrado de valores DateTime64

SELECT * FROM dt64 WHERE timestamp = toDateTime64( '2019-01-01 00:00:00' , 3 , 'Asia/Istanbul' );

┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐ │ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 3 │ └─────────────────────────┴──────────┘

A diferencia de DateTime , los valores de DateTime64 no se convierten automáticamente a partir de String .

SELECT * FROM dt64 WHERE timestamp = toDateTime64( 1546300800 . 123 , 3 );

┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐ │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 1 │ │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 2 │ └─────────────────────────┴──────────┘

A diferencia de la inserción, la función toDateTime64 tratará todos los valores como la variante decimal, por lo que la precisión debe indicarse después del punto decimal.

Obtener una zona horaria de un valor de tipo DateTime64 :

SELECT toDateTime64( now (), 3 , 'Asia/Istanbul' ) AS column, toTypeName(column) AS x;

┌──────────────────column─┬─x──────────────────────────────┐ │ 2023-06-05 00:09:52.000 │ DateTime64(3, 'Asia/Istanbul') │ └─────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Conversión de zona horaria

SELECT toDateTime64( timestamp , 3 , 'Europe/London' ) AS lon_time, toDateTime64( timestamp , 3 , 'Asia/Istanbul' ) AS istanbul_time FROM dt64;

┌────────────────lon_time─┬───────────istanbul_time─┐ │ 2019-01-01 00:00:00.123 │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ │ 2019-01-01 00:00:00.123 │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ │ 2018-12-31 21:00:00.000 │ 2019-01-01 00:00:00.000 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Véase también