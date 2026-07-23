Internamente, almacena los datos como una cantidad de ‘ticks’ desde el inicio de la epoch (1970-01-01 00:00:00 UTC) como Int64. La resolución de los ticks la determina el parámetro de precisión. Además, el tipo
DateTime64(precision, [timezone])
DateTime64 puede almacenar una zona horaria que es la misma para toda la columna, lo que afecta a cómo se muestran en formato de texto los valores del tipo
DateTime64 y a cómo se analizan los valores especificados como cadenas (‘2020-01-01 05:00:01.000’). La zona horaria no se almacena en las filas de la tabla (ni en el conjunto de resultados), sino en los metadatos de la columna. Consulte más detalles en DateTime.
Rango de valores admitido: [0000-01-01 00:00:00, 9999-12-31 23:59:59.999999999]
La cantidad de dígitos después del punto decimal depende del parámetro de precisión.
Nota: El rango completo anterior está disponible para precisiones de hasta 7. Como los ticks se almacenan en un
Int64, las precisiones más altas cubren un rango más estrecho: con precisión 8 el valor máximo es aproximadamente
4892-10-07, y con la precisión máxima de 9 dígitos (nanosegundos) el rango admitido es de
1677-09-21 00:12:44 a
2262-04-11 23:47:16 en UTC.
Ejemplos
- Crear una tabla con una columna de tipo
DateTime64e insertar datos en ella:
CREATE TABLE dt64
(
`timestamp` DateTime64(3, 'Asia/Istanbul'),
`event_id` UInt8
)
ENGINE = MergeTree;
-- Parsear DateTime
-- - desde un entero interpretado como el número de milisegundos (debido a la precisión 3) desde 1970-01-01,
-- - desde un decimal interpretado como el número de segundos antes de la parte decimal, y basado en la precisión después del punto decimal,
-- - desde una cadena de texto.
INSERT INTO dt64
VALUES
(1546300800123, 1),
(1546300800.123, 2),
('2019-01-01 00:00:00', 3);
SELECT * FROM dt64;
┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐
│ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 1 │
│ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 2 │
│ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 3 │
└─────────────────────────┴──────────┘
- Al insertar un datetime como entero, se trata como un Unix timestamp (UTC) con la escala adecuada.
1546300800000(con precisión 3) representa
'2019-01-01 00:00:00'UTC. Sin embargo, como la columna
timestamptiene especificada la zona horaria
Asia/Istanbul(UTC+3), al mostrarlo como cadena, el valor aparecerá como
'2019-01-01 03:00:00'. Insertar un datetime como decimal se trata de forma similar a un entero, salvo que el valor antes del punto decimal es el Unix timestamp hasta los segundos inclusive, y el valor después del punto decimal se interpreta como la precisión.
- Al insertar un valor de cadena como datetime, se trata como si estuviera en la zona horaria de la columna.
'2019-01-01 00:00:00'se interpretará como si estuviera en la zona horaria
Asia/Istanbuly se almacenará como
1546290000000.
- Filtrado de valores
DateTime64
SELECT * FROM dt64 WHERE timestamp = toDateTime64('2019-01-01 00:00:00', 3, 'Asia/Istanbul');
A diferencia de
┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐
│ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 3 │
└─────────────────────────┴──────────┘
DateTime, los valores de
DateTime64 no se convierten automáticamente a partir de
String.
SELECT * FROM dt64 WHERE timestamp = toDateTime64(1546300800.123, 3);
A diferencia de la inserción, la función
┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐
│ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 1 │
│ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 2 │
└─────────────────────────┴──────────┘
toDateTime64 tratará todos los valores como la variante decimal, por lo que la precisión debe
indicarse después del punto decimal.
- Obtener una zona horaria de un valor de tipo
DateTime64:
SELECT toDateTime64(now(), 3, 'Asia/Istanbul') AS column, toTypeName(column) AS x;
┌──────────────────column─┬─x──────────────────────────────┐
│ 2023-06-05 00:09:52.000 │ DateTime64(3, 'Asia/Istanbul') │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┘
- Conversión de zona horaria
SELECT
toDateTime64(timestamp, 3, 'Europe/London') AS lon_time,
toDateTime64(timestamp, 3, 'Asia/Istanbul') AS istanbul_time
FROM dt64;
Véase también
┌────────────────lon_time─┬───────────istanbul_time─┐
│ 2019-01-01 00:00:00.123 │ 2019-01-01 03:00:00.123 │
│ 2019-01-01 00:00:00.123 │ 2019-01-01 03:00:00.123 │
│ 2018-12-31 21:00:00.000 │ 2019-01-01 00:00:00.000 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
- Funciones de conversión de tipos
- Funciones para trabajar con fechas y horas
- El ajuste
date_time_input_format
- El ajuste
date_time_output_format
- El parámetro de configuración del servidor
timezone
- El ajuste
session_timezone
- Operadores para trabajar con fechas y horas
- Tipo de dato
Date
- Tipo de dato
DateTime