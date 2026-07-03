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uniqTheta

أُضيف في: v21.6.0 يحسب العدد التقريبي لقيم الوسائط المختلفة باستخدام Theta Sketch Framework.
تحسب هذه الدالة قيمة hash لجميع المعلمات في aggregate، ثم تستخدمها في الحسابات. وتستخدم خوارزمية KMV لتقدير عدد قيم الوسائط المختلفة.يُستخدم sketch بحجم 4096 ‏(2^12) وبدقة 64-bit. ويبلغ حجم الحالة نحو 41 KB.يبلغ الخطأ النسبي 3.125% (بمستوى ثقة 95%)، راجع جدول الخطأ النسبي لمزيد من التفاصيل.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة تعيد رقمًا من النوع UInt64 يمثّل العدد التقريبي لقيم الوسائط المختلفة. UInt64 أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦