أُضيف في: v21.6.0 يحسب العدد التقريبي لقيم الوسائط المختلفة باستخدام Theta Sketch Framework.
uniqTheta
البنية
تفاصيل التنفيذ
تفاصيل التنفيذ
تحسب هذه الدالة قيمة hash لجميع المعلمات في aggregate، ثم تستخدمها في الحسابات. وتستخدم خوارزمية KMV لتقدير عدد قيم الوسائط المختلفة.يُستخدم sketch بحجم 4096 (2^12) وبدقة 64-bit. ويبلغ حجم الحالة نحو 41 KB.يبلغ الخطأ النسبي 3.125% (بمستوى ثقة 95%)، راجع جدول الخطأ النسبي لمزيد من التفاصيل.
الوسائط
uniqTheta(x[, ...])
x— تأخذ الدالة عددًا متغيرًا من المعلمات.
Tuple(T)أو
Array(T)أو
Dateأو
DateTimeأو
Stringأو
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
UInt64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE example_theta
(
id UInt32,
category String
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_theta VALUES
(1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'A'), (4, 'C'), (5, 'B'), (6, 'A');
SELECT uniqTheta(category) as theta_unique_categories
FROM example_theta;
انظر أيضًا
Response
┌─theta_unique_categories─┐
│ 3 │
└─────────────────────────┘