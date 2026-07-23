يحسب، بالدقة المحددة، الكمّ لتسلسل من البيانات الرقمية وفقًا لوزن كل عنصر في التسلسل.

استُحدث في: v1.1.0

تحسب هذه الدالة عدة كمّات لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، وبدقة محددة، مع مراعاة وزن كل عنصر في التسلسل.

تعادل هذه الدالة quantileTimingWeighted ، لكنها تتيح حساب عدة مستويات من الكمّات في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكمّ الفردية.

النتيجة حتمية (أي إنها لا تعتمد على ترتيب معالجة الاستعلام). وقد حُسِّنت هذه الدالة للعمل مع التسلسلات التي تصف توزيعات مثل أزمنة تحميل صفحات الويب أو أزمنة استجابة الخادم الخلفي.

الدقة

يكون الحساب دقيقًا إذا:

لم يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670.

تجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670، لكن زمن تحميل الصفحة أقل من 1024 مللي ثانية.

بخلاف ذلك، تُقرَّب نتيجة الحساب إلى أقرب مضاعف لـ 16 مللي ثانية.

عند حساب الكمّات لزمن تحميل الصفحة، تكون هذه الدالة أكثر كفاءة ودقة من quantiles

الصيغة

quantilesTimingWeighted(level1, level2, ...)(expr, weight )

المعلمات

level — مستويات الكمّ. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . Float*

الوسيطات

expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime . إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، يكون السلوك غير معرّف. وإذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (أي زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فيُفترض أنها 30,000. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime

— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو أو . إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، يكون السلوك غير معرّف. وإذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (أي زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فيُفترض أنها 30,000. أو أو أو weight — عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. والوزن هو عدد مرات تكرار القيمة. UInt*

القيمة المُعادة

مصفوفة من الكمّات للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به المستويات. Array(Float32)

أمثلة

حساب عدة كمّات زمنية موزونة

Query SELECT quantilesTimingWeighted( 0 . 5 , 0 . 99 )(response_time, weight ) FROM t;

Response ┌─quantilesTimingWeighted(0.5, 0.99)(response_time, weight)─┐ │ [112, 162] │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

راجع أيضًا