استُحدث في: v1.1.0 تحسب هذه الدالة عدة كمّات لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، وبدقة محددة، مع مراعاة وزن كل عنصر في التسلسل. تعادل هذه الدالة
quantilesTimingWeighted
quantileTimingWeighted، لكنها تتيح حساب عدة مستويات من الكمّات في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكمّ الفردية.
النتيجة حتمية (أي إنها لا تعتمد على ترتيب معالجة الاستعلام). وقد حُسِّنت هذه الدالة للعمل مع التسلسلات التي تصف توزيعات مثل أزمنة تحميل صفحات الويب أو أزمنة استجابة الخادم الخلفي.
الدقة
يكون الحساب دقيقًا إذا:
- لم يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670.
- تجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670، لكن زمن تحميل الصفحة أقل من 1024 مللي ثانية.
الصيغة
عند حساب الكمّات لزمن تحميل الصفحة، تكون هذه الدالة أكثر كفاءة ودقة من
quantiles.
المعلمات
quantilesTimingWeighted(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— مستويات الكمّ. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime. إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، يكون السلوك غير معرّف. وإذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (أي زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فيُفترض أنها 30,000.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. والوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
Array(Float32)
أمثلة
حساب عدة كمّات زمنية موزونة
Query
SELECT quantilesTimingWeighted(0.5, 0.99)(response_time, weight) FROM t;
راجع أيضًا
Response
┌─quantilesTimingWeighted(0.5, 0.99)(response_time, weight)─┐
│ [112, 162] │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘