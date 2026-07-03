أُضيف في: v1.1.0 يعيد الانحراف المعياري للمجتمع لتسلسل من البيانات الرقمية. وتساوي النتيجة الجذر التربيعي لـ
stddevPop
varPop.
الصياغة
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى استقرار عددي في العمليات الحسابية، فاستخدم الدالة
stddevPopStable. فهي أبطأ، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل.
الأسماء البديلة:
stddevPop(x)
STD,
STDDEV_POP
المعاملات
القيمة المعادة
يعيد الجذر التربيعي للتباين السكاني لـ
x.
Float64
أمثلة
حساب الانحراف المعياري السكاني
Query
CREATE TABLE test_data (population UInt8) ENGINE = Log;
INSERT INTO test_data VALUES (3),(3),(3),(4),(4),(5),(5),(7),(11),(15);
SELECT stddevPop(population) AS stddev FROM test_data;
Response
┌────────────stddev─┐
│ 3.794733192202055 │
└───────────────────┘