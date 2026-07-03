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stddevPop

أُضيف في: v1.1.0 يعيد الانحراف المعياري للمجتمع لتسلسل من البيانات الرقمية. وتساوي النتيجة الجذر التربيعي لـ varPop.
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى استقرار عددي في العمليات الحسابية، فاستخدم الدالة stddevPopStable. فهي أبطأ، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل.
الصياغة
الأسماء البديلة: STD, STDDEV_POP المعاملات
  • x — مجموعة القيم المطلوب إيجاد الانحراف المعياري السكاني لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المعادة يعيد الجذر التربيعي للتباين السكاني لـ x. Float64 أمثلة حساب الانحراف المعياري السكاني
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦