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deltaSumTimestamp

قُدِّمت في: v21.6.0 تضيف الفرق بين الصفوف المتتالية. إذا كان الفرق سالبًا، يتم تجاهله. تُستخدم هذه الدالة أساسًا مع العروض المادية التي تخزّن البيانات مرتبة حسب طابع زمني محاذى لفاصل زمني معيّن، مثل الفاصل ‏toStartOfMinute. ونظرًا لأن جميع الصفوف في مثل هذا العرض المادي سيكون لها الطابع الزمني نفسه، فمن المستحيل دمجها بالترتيب الصحيح من دون تخزين قيمة الطابع الزمني الأصلية غير المقرّبة. تتتبّع الدالة deltaSumTimestamp قيمة timestamp الأصلية للقيم التي عالجتها، بحيث تُحتسب قيم الدالة (الحالات) بشكل صحيح أثناء دمج الأجزاء. لحساب مجموع الفروق عبر مجموعة مرتبة، يمكنك ببساطة استخدام الدالة deltaSum. الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة يُرجع الفروق التراكمية بين القيم المتتالية، مرتبةً حسب المعلمة timestamp. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime أمثلة الاستخدام الأساسي مع الترتيب حسب الطابع الزمني
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦