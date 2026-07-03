قُدِّمت في: v21.6.0 تضيف الفرق بين الصفوف المتتالية. إذا كان الفرق سالبًا، يتم تجاهله. تُستخدم هذه الدالة أساسًا مع العروض المادية التي تخزّن البيانات مرتبة حسب طابع زمني محاذى لفاصل زمني معيّن، مثل الفاصل
deltaSumTimestamp
toStartOfMinute.
ونظرًا لأن جميع الصفوف في مثل هذا العرض المادي سيكون لها الطابع الزمني نفسه، فمن المستحيل دمجها بالترتيب الصحيح من دون تخزين قيمة الطابع الزمني الأصلية غير المقرّبة.
تتتبّع الدالة
deltaSumTimestamp قيمة
timestamp الأصلية للقيم التي عالجتها، بحيث تُحتسب قيم الدالة (الحالات) بشكل صحيح أثناء دمج الأجزاء.
لحساب مجموع الفروق عبر مجموعة مرتبة، يمكنك ببساطة استخدام الدالة
deltaSum.
الصيغة
الوسيطات
deltaSumTimestamp(value, timestamp)
value— قيم الإدخال.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
timestamp— المعلمة المستخدمة لترتيب القيم.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
timestamp.
(U)Int* أو
Float* أو
Date أو
DateTime
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع الترتيب حسب الطابع الزمني
Query
SELECT deltaSumTimestamp(value, timestamp)
FROM (SELECT number AS timestamp, [0, 4, 8, 3, 0, 0, 0, 1, 3, 5][number] AS value FROM numbers(1, 10))
Response
┌─deltaSumTimestamp(value, timestamp)─┐
│ 13 │
└─────────────────────────────────────┘