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groupBitmapXor

قُدِّم في: v20.1.0 يحسب XOR لعمود bitmap ويُرجع عدد العناصر فيه. إذا أُضيفت اللاحقة -State، فإنه يُرجع كائن bitmap. الصيغة
الوسائط القيمة المعادة يعيد عددًا من النوع UInt64، أو كائن bitmap عند استخدام -State. UInt64 أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response
استخدام المُركِّب -State
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦