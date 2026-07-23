varSampIntroduced in: v1.1.0 احسب تباين العينة لمجموعة بيانات. يُحسب تباين العينة باستخدام الصيغة:
Where:
- is each individual data point in the data set
- is the arithmetic mean of the data set
- is the number of data points in the data set
varPop instead.
Syntax
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى الاستقرار العددي في الحسابات، فاستخدم الدالة
varSampStable. تعمل بصورة أبطأ، لكنها تُقلّل من الخطأ الحسابي.
Aliases:
varSamp(x)
VAR_SAMP
Arguments
القيمة المُعادة
تُعيد تباين العينة لمجموعة البيانات المُدخلة
x.
Float64
أمثلة
حساب تباين العينة
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
x Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (10.5), (12.3), (9.8), (11.2), (10.7);
SELECT round(varSamp(x),3) AS var_samp FROM test_data;
Response
┌─var_samp─┐
│ 0.865 │
└──────────┘