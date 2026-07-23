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varSamp

Introduced in: v1.1.0 احسب تباين العينة لمجموعة بيانات. يُحسب تباين العينة باستخدام الصيغة: Σ(xxˉ)2n1\frac{\Sigma{(x - \bar{x})^2}}{n-1}
Where:
  • xx is each individual data point in the data set
  • xˉ\bar{x} is the arithmetic mean of the data set
  • nn is the number of data points in the data set
The function assumes that the input data set represents a sample from a larger population. If you want to calculate the variance of the entire population (when you have the complete data set), you should use varPop instead.
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى الاستقرار العددي في الحسابات، فاستخدم الدالة varSampStable. تعمل بصورة أبطأ، لكنها تُقلّل من الخطأ الحسابي.
Syntax
Aliases: VAR_SAMP Arguments
  • x — المجتمع الإحصائي الذي تريد حساب تباين العينة له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تُعيد تباين العينة لمجموعة البيانات المُدخلة x. Float64 أمثلة حساب تباين العينة
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦