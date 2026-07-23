varSampStable تحسب هذه الدالة تباين العينة لمجموعة بيانات. وعلى خلاف `varSamp`، تستخدم خوارزمية مستقرة عددياً. وهي أبطأ، لكنها توفّر خطأً حسابياً أقل.

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