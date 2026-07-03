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contingency

أُضيفت في: v22.1.0 تحسب الدالة contingency معامل التوافق، وهي قيمة تقيس قوة الارتباط بين عمودين في جدول. تشبه هذه العملية الدالة cramersV، ولكن مع مقام مختلف داخل الجذر التربيعي. البنية
المعاملات
  • column1 — العمود الأول للمقارنة. Any
  • column2 — العمود الثاني للمقارنة. Any
القيمة المُعادة تُرجِع قيمة بين 0 و1. وكلما كانت النتيجة أكبر، كان الارتباط بين العمودين أقوى. Float64 أمثلة مقارنة مع cramersV
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦