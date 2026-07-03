تحسب الدالة contingency معامل التوافق، وهو قيمة تقيس مدى الارتباط بين عمودين في جدول. يشبه هذا الحساب الدالة cramersV ، لكنه يستخدم مقامًا مختلفًا داخل الجذر التربيعي.