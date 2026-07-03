أُضيفت في: v22.1.0 تحسب الدالة
contingency
contingency معامل التوافق، وهي قيمة تقيس قوة الارتباط بين عمودين في جدول.
تشبه هذه العملية الدالة
cramersV، ولكن مع مقام مختلف داخل الجذر التربيعي.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع قيمة بين 0 و1. وكلما كانت النتيجة أكبر، كان الارتباط بين العمودين أقوى.
contingency(column1, column2)
Float64
أمثلة
مقارنة مع cramersV
Query
SELECT
cramersV(a, b),
contingency(a, b)
FROM
(
SELECT
number % 10 AS a,
number % 4 AS b
FROM
numbers(150)
);
Response
┌─────cramersV(a, b)─┬──contingency(a, b)─┐
│ 0.5798088336225178 │ 0.708607540104077 │
└────────────────────┴────────────────────┘