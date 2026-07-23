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quantilesExactWeighted

متوفرة منذ: v1.1.0 تحسب بدقة عدة كوانتايل لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، مع مراعاة وزن كل عنصر. هذه الدالة مكافئة لـ quantileExactWeighted، لكنها تتيح حساب عدة مستويات quantile في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال quantile المنفصلة. الصيغة
المعلمات
  • level — مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو Date أو DateTime أو DateTime64. (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64
  • weight — عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. والوزن هو عدد مرات تكرار القيمة. UInt*
القيمة المعادة مصفوفة من الكوانتايل للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Array((U)Int*) أو Array(Int128) أو Array(UInt128) أو Array(Int256) أو Array(UInt256) أو Array(Float*) أو Array(Decimal*) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أو Array(DateTime64) أمثلة حساب عدة كوانتايل مرجّحة دقيقة
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦