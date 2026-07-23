متوفرة منذ: v1.1.0 تحسب بدقة عدة كوانتايل لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، مع مراعاة وزن كل عنصر. هذه الدالة مكافئة لـ
quantilesExactWeighted
quantileExactWeighted، لكنها تتيح حساب عدة مستويات quantile في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال quantile المنفصلة.
الصيغة
المعلمات
quantilesExactWeighted(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. والوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
Array((U)Int*) أو
Array(Int128) أو
Array(UInt128) أو
Array(Int256) أو
Array(UInt256) أو
Array(Float*) أو
Array(Decimal*) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime) أو
Array(DateTime64)
أمثلة
حساب عدة كوانتايل مرجّحة دقيقة
Query
SELECT quantilesExactWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExactWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)─┐
│ [2,4,7] │
└────────────────────────────────────────────────────┘