أُضيفت في: v20.1.0 على غرار
quantileExactInclusive
quantileExact، تحسب هذه الدالة الكمّ الدقيق لتسلسل بيانات رقمية.
تعادل هذه الدالة
quantileExact، لكنها تستخدم الطريقة التضمينية لحساب الكمّات، كما هو موضح في طريقة R-7.
عند استخدام هذه الدالة، يُحسب الكمّ بحيث تأخذ صيغة الاستيفاء لكمّ معيّن p الشكل التالي:
x[floor((n-1)*p)] + ((n-1)*p - floor((n-1)*p)) * (x[floor((n-1)*p)+1] - x[floor((n-1)*p)])، حيث إن x هي المصفوفة المرتَّبة.
للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل.
ويبلغ تعقيد خوارزمية الفرز
O(N·log(N))، حيث
N = std::distance(first, last) من المقارنات.
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه).
في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles.
البنية
المعلمات
quantileExactInclusive(level)(expr)
level— مستوى كمّ. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1 (شاملًا). نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Float64
أمثلة
حساب كمّ الشامل الدقيق
Query
SELECT quantileExactInclusive(0.25)(number) FROM numbers(5);
حساب مستويات كمّ متعددة
Response
┌─quantileExactInclusive(0.25)(number)─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT quantileExactInclusive(0.1)(number), quantileExactInclusive(0.9)(number) FROM numbers(10);
Response
┌─quantileExactInclusive(0.1)(number)─┬─quantileExactInclusive(0.9)(number)─┐
│ 0.9 │ 8.1 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘