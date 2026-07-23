أُضيفت في: v20.1.0

على غرار quantileExact ، تحسب هذه الدالة الكمّ الدقيق لتسلسل بيانات رقمية.

تعادل هذه الدالة quantileExact ، لكنها تستخدم الطريقة التضمينية لحساب الكمّات، كما هو موضح في طريقة R-7

عند استخدام هذه الدالة، يُحسب الكمّ بحيث تأخذ صيغة الاستيفاء لكمّ معيّن p الشكل التالي: x[floor((n-1)*p)] + ((n-1)*p - floor((n-1)*p)) * (x[floor((n-1)*p)+1] - x[floor((n-1)*p)]) ، حيث إن x هي المصفوفة المرتَّبة.

للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل. ويبلغ تعقيد خوارزمية الفرز O(N·log(N)) ، حيث N = std::distance(first, last) من المقارنات.

quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

البنية

quantileExactInclusive( level )(expr)

المعلمات

level — مستوى كمّ. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1 (شاملًا). نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . Float*

الوسائط

expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو Date أو DateTime . (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime

القيمة المعادة

يعيد قيمة كمّ للمستوى المحدد. Float64

أمثلة

حساب كمّ الشامل الدقيق

Query SELECT quantileExactInclusive( 0 . 25 )( number ) FROM numbers( 5 );

Response ┌─quantileExactInclusive(0.25)(number)─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────────────┘

حساب مستويات كمّ متعددة

Query SELECT quantileExactInclusive( 0 . 1 )( number ), quantileExactInclusive( 0 . 9 )( number ) FROM numbers( 10 );