أُضيف في: v1.1.0 يحسب كَمّ لتسلسل بيانات رقمية بدقة، مع مراعاة وزن كل عنصر. للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب جزئيًا. وتُحتسَب كل قيمة بحسب وزنها، كما لو كانت موجودة
quantileExactWeighted
weight مرة.
تُستخدَم خوارزمية تعتمد على جدول تجزئة.
ولذلك، إذا كانت القيم المُمرَّرة تتكرر كثيرًا، فإن هذه الدالة تستهلك RAM أقل من
quantileExact.
يمكنك استخدام هذه الدالة بدلًا من
quantileExact وتحديد الوزن على أنه 1.
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه).
في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles.
الصياغة
الأسماء البديلة:
quantileExactWeighted(level)(expr, weight)
medianExactWeighted
المعلمات
level— اختياري. مستوى الكَمّ. عدد ثابت عشري من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. والوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
(U)Int* أو
Int128 أو
UInt128 أو
Int256 أو
UInt256 أو
Float* أو
Decimal* أو
Date أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
حساب الكَمّ الموزون الدقيق
Query
CREATE TABLE t (
n Int32,
val Int32
) ENGINE = Memory;
-- Insert the sample data
INSERT INTO t VALUES
(0, 3),
(1, 2),
(2, 1),
(5, 4);
SELECT quantileExactWeighted(n, val) FROM t;
انظر أيضًا
Response
┌─quantileExactWeighted(n, val)─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────┘