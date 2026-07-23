أُضيفت في: v21.10.0 تشبه
quantilesBFloat16Weighted
quantilesBFloat16، لكنها تراعي وزن كل قيمة.
تحسب عدة quantiles تقريبية لعينة تتكوّن من أعداد bfloat16 عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، ومن خلال مرور واحد.
الصياغة
المعلمات
quantilesBFloat16Weighted(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود يُنتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
Date و
DateTime، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال.
Array(Float64) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime)
أمثلة
حساب عدة كوانتايلات موزونة من نوع bfloat16
Query
SELECT quantilesBFloat16Weighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesBFloat16Weighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)─┐
│ [2,4,7] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘