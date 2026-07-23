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quantilesBFloat16Weighted

أُضيفت في: v21.10.0 تشبه quantilesBFloat16، لكنها تراعي وزن كل قيمة. تحسب عدة quantiles تقريبية لعينة تتكوّن من أعداد bfloat16 عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، ومن خلال مرور واحد. الصياغة
المعلمات
  • level — مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير على قيم العمود يُنتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime
  • weight — عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة. UInt*
القيمة المعادة مصفوفة من الكوانتايلات التقريبية للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُددت به هذه المستويات. بالنسبة إلى المدخلات Date وDateTime، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Array(Float64) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أمثلة حساب عدة كوانتايلات موزونة من نوع bfloat16
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦