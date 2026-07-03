max_by
أُضيف في: v1.1.0 يحسب قيمة
argMax
arg المقابلة لأكبر قيمة لـ
val. وإذا وُجدت عدة صفوف تكون فيها
val هي القيمة القصوى نفسها، فإن قيمة
arg المرتبطة التي ستُعاد ليست حتمية.
ويعمل كلٌّ من
arg و
max كـ دوال تجميعية، كما أن كليهما يتخطى
Null أثناء المعالجة ويُرجع قيمًا غير
Null إذا كانت هذه القيم متاحة.
انظر أيضًا
البنية
الأسماء البديلة:
argMax(arg, val)
max_by
الوسائط
arg— الوسيط الذي تُرجَع قيمته عند العثور على القيمة العظمى.
const String
val— القيمة العظمى.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
Dateأو
DateTimeأو
Tuple
arg المقابلة لأكبر قيمة في
val. النوع مطابق لنوع
arg.
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT argMax(user, salary) FROM salary;
مثال موسّع للتعامل مع NULL
Response
┌─argMax(user, salary)─┐
│ director │
└──────────────────────┘
Query
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT argMax(a, b), max(b) FROM test;
استخدام Tuple في المعاملات
Response
┌─argMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ b │ 3 │
└──────────────┴────────┘
Query
SELECT argMax(a, (b,a)) FROM test;
Response
┌─argMax(a, tuple(b, a))─┐
│ c │
└────────────────────────┘