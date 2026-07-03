argAndMax يحسب قيمتَي `arg` و`val` لأكبر قيمة من `val`. وإذا وُجدت عدة صفوف تكون فيها `val` هي القيمة العظمى نفسها، فإن اختيار أيٍّ من `arg` و`val` المرتبطتَين سيتم إرجاعه يكون غير حتمي.

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