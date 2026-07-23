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quantileBFloat16

أُضيفت في: v21.7.0 تحسب كوانتايل تقريبيًا لعيّنة تتكوّن من أعداد bfloat16. bfloat16 هو نوع بيانات بفاصلة عائمة يحتوي على 1 بت للإشارة، و8 بتات للأس، و7 بتات للكسر. تُحوِّل الدالة قيم الإدخال إلى أعداد بفاصلة عائمة من 32 بت، ثم تأخذ أعلى 16 بت أهمية. بعد ذلك تحسب قيمة الكوانتايل لـ bfloat16 وتحوِّل النتيجة إلى عدد بفاصلة عائمة من 64 بت بإلحاق بتات صفرية. الدالة مُقدِّر سريع للكوانتايل، بحد أقصى للخطأ النسبي يبلغ 0.78125% (ومتوسط خطأ نسبي يبلغ تقريبًا 0.27%)، بما يتوافق مع دقة المانتيسا البالغة 7 بتات في bfloat16. الصيغة
الأسماء البديلة: medianBFloat16 المعاملات
  • level — اختياري. مستوى الكوانتايل. القيم الممكنة تقع ضمن النطاق من 0 إلى 1. القيمة الافتراضية: 0.5. Float*
الوسيطات
  • expr — تعبير على قيم العمود يُرجِع أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime
القيمة المعادة الكوانتايل التقريبي للمستوى المحدد. بالنسبة إلى مُدخلات Date وDateTime، يتطابق تنسيق الإخراج مع تنسيق الإدخال. Float64 أو Date أو DateTime أمثلة حساب الكوانتايل باستخدام bfloat16
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦