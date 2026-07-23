أُضيفت في: v21.7.0 تحسب كوانتايل تقريبيًا لعيّنة تتكوّن من أعداد bfloat16.
quantileBFloat16
bfloat16 هو نوع بيانات بفاصلة عائمة يحتوي على 1 بت للإشارة، و8 بتات للأس، و7 بتات للكسر.
تُحوِّل الدالة قيم الإدخال إلى أعداد بفاصلة عائمة من 32 بت، ثم تأخذ أعلى 16 بت أهمية. بعد ذلك تحسب قيمة الكوانتايل لـ
bfloat16 وتحوِّل النتيجة إلى عدد بفاصلة عائمة من 64 بت بإلحاق بتات صفرية.
الدالة مُقدِّر سريع للكوانتايل، بحد أقصى للخطأ النسبي يبلغ
0.78125% (ومتوسط خطأ نسبي يبلغ تقريبًا
0.27%)، بما يتوافق مع دقة المانتيسا البالغة 7 بتات في
bfloat16.
الصيغة
الأسماء البديلة:
quantileBFloat16[(level)](expr)
medianBFloat16
المعاملات
level— اختياري. مستوى الكوانتايل. القيم الممكنة تقع ضمن النطاق من 0 إلى 1. القيمة الافتراضية: 0.5.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود يُرجِع أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Date و
DateTime، يتطابق تنسيق الإخراج مع تنسيق الإدخال.
Float64 أو
Date أو
DateTime
أمثلة
حساب الكوانتايل باستخدام bfloat16
Query
CREATE TABLE example_table (a UInt32, b Float32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_table VALUES (1, 1.001), (2, 1.002), (3, 1.003), (4, 1.004);
SELECT quantileBFloat16(0.75)(a), quantileBFloat16(0.75)(b) FROM example_table;
راجع أيضًا
Response
┌─quantileBFloat16(0.75)(a)─┬─quantileBFloat16(0.75)(b)─┐
│ 3 │ 1 │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘