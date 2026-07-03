تحسب هذه الدالة قيمة hash لجميع المعلمات في التجميع، ثم تستخدمها في الحساب. وتستخدم خوارزمية HyperLogLog لتقدير عدد قيم الوسائط المختلفة.

يُستخدم 2^12 من الخلايا ذات 5 بت. حجم الحالة يزيد قليلًا على 2.5 كيلوبايت. النتيجة ليست دقيقة جدًا (بهامش خطأ يصل إلى ~10%) لمجموعات البيانات الصغيرة (<10K عنصر). ومع ذلك، تكون النتيجة دقيقة بدرجة معقولة لمجموعات البيانات عالية الكاردينالية (10K-100M)، مع حد أقصى للخطأ يبلغ ~1.6%. واعتبارًا من 100M، يزداد خطأ التقدير، وستُرجع الدالة نتائج غير دقيقة جدًا لمجموعات البيانات ذات الكاردينالية العالية للغاية (1B+ عنصر).

توفّر نتيجة حتمية (إذ لا تعتمد على ترتيب معالجة الاستعلام).