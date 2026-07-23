أُضيفت في: v20.1.0 تحسب عدة كوانتايلات تقريبية لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه باستخدام خوارزمية t-digest. وتأخذ الدالة في الحسبان وزن كل عنصر في التسلسل. تعادل هذه الدالة
quantilesTDigestWeighted
quantileTDigestWeighted، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتايلات في مرور واحد، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال كوانتايلات منفصلة.
الحد الأقصى للخطأ هو 1%. واستهلاك الذاكرة هو
log(n)، حيث إن
n هو عدد القيم.
أداء هذه الدالة أقل من أداء
quantiles أو
quantilesTiming.
ومن حيث نسبة حجم State إلى الدقة، فإن هذه الدالة أفضل بكثير من
quantiles.
تعتمد النتيجة على ترتيب تشغيل الاستعلام، وهي غير حتمية.
الصياغة
لا يُنصح باستخدام
quantilesTDigestWeighted مع مجموعات البيانات الصغيرة جدًا، إذ قد يؤدي ذلك إلى خطأ كبير.
في هذه الحالة، فكّر في استخدام
quantilesTDigest بدلًا منه.
المعاملات
quantilesTDigestWeighted(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— مستويات الكوانتايلات. عدد واحد أو أكثر من الأعداد الثابتة ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود تكون نتيجته أنواع بيانات رقمية، أو
Date، أو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. والوزن هو عدد مرات ظهور القيمة.
UInt*
Date و
DateTime، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال.
Array(Float32) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime)
أمثلة
حساب عدة كوانتايلات موزونة باستخدام t-digest
Query
SELECT quantilesTDigestWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(100);
Response
┌─quantilesTDigestWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)──┐
│ [24.75,49.5,74.25] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘