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groupArrayMovingAvg

قُدِّمت في: v20.1.0 تحسب المتوسط المتحرك لقيم الإدخال.
تستخدم الدالة التقريب باتجاه الصفر. وتقتطع المنازل العشرية غير المهمة بالنسبة إلى نوع البيانات الناتج.
الصياغة
المعلمات
  • window_size — حجم نافذة الحساب. إذا لم يتم تحديده، فستأخذ الدالة حجم نافذة مساويًا لعدد الصفوف في العمود. UInt64
الوسيطات
  • numbers_for_summing — تعبير يُنتج قيمة من نوع بيانات رقمي. (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المُعادة تُرجع مصفوفة بالحجم نفسه لبيانات الإدخال. إذا لم يكن الإدخال من النوع Decimal، فستحتوي المصفوفة على قيم Float64. أما إذا كان الإدخال من النوع Decimal، فستحتوي المصفوفة على قيم Decimal بمقياس الإدخال. Array أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مع تحديد حجم النافذة
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦