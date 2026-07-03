قُدِّمت في: v20.1.0 تحسب المتوسط المتحرك لقيم الإدخال.
groupArrayMovingAvg
الصياغة
تستخدم الدالة التقريب باتجاه الصفر. وتقتطع المنازل العشرية غير المهمة بالنسبة إلى نوع البيانات الناتج.
المعلمات
groupArrayMovingAvg(numbers_for_summing)
groupArrayMovingAvg(window_size)(numbers_for_summing)
window_size— حجم نافذة الحساب. إذا لم يتم تحديده، فستأخذ الدالة حجم نافذة مساويًا لعدد الصفوف في العمود.
UInt64
Decimal، فستحتوي المصفوفة على قيم
Float64. أما إذا كان الإدخال من النوع
Decimal، فستحتوي المصفوفة على قيم
Decimal بمقياس الإدخال.
Array
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t
(
`int` UInt8,
`float` Float32,
`dec` Decimal32(2)
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1, 1.1, 1.10), (2, 2.2, 2.20), (4, 4.4, 4.40), (7, 7.77, 7.77);
SELECT
groupArrayMovingAvg(int) AS I,
groupArrayMovingAvg(float) AS F,
groupArrayMovingAvg(dec) AS D
FROM t;
مع تحديد حجم النافذة
Response
┌─I────────────────────┬─F─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─D─────────────────────┐
│ [0.25,0.75,1.75,3.5] │ [0.2750000059604645,0.8250000178813934,1.9250000417232513,3.8675000369548798] │ [0.27,0.82,1.92,3.86] │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
Query
SELECT
groupArrayMovingAvg(2)(int) AS I,
groupArrayMovingAvg(2)(float) AS F,
groupArrayMovingAvg(2)(dec) AS D
FROM t;
Response
┌─I───────────────┬─F───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─D─────────────────────┐
│ [0.5,1.5,3,5.5] │ [0.550000011920929,1.6500000357627869,3.3000000715255737,6.085000038146973] │ [0.55,1.65,3.30,6.08] │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘