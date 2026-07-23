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covarPop

Introduced in: v1.1.0 يحسب التغاير السكاني: Σ(xxˉ)(yyˉ)n\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى الاستقرار العددي في الحسابات، فاستخدم الدالة covarPopStable. تعمل بصورة أبطأ، لكنها تُقلل من الخطأ الحسابي.
Syntax
الأسماء المستعارة: COVAR_POP الوسائط القيمة المُعادة يُعيد التغاير السكاني بين x وy. Float64 أمثلة حساب التغاير السكاني الأساسي
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦