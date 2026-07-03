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simpleLinearRegression

أُضيف في: v20.1.0 ينفّذ انحدارًا خطيًا بسيطًا (أحادي البعد). الصيغة
الوسيطات
  • x — عمود يحتوي على قيم المتغير التفسيري. Float64
  • y — عمود يحتوي على قيم المتغير التابع. Float64
القيمة المُعادة يعيد الثابتين (k, b) للخط المستقيم الناتج y = k*x + b. Tuple(Float64, Float64) أمثلة ملاءمة خطية مثالية
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الملاءمة الخطية مع الإزاحة
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦