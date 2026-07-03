أُضيف في: v20.1.0 ينفّذ انحدارًا خطيًا بسيطًا (أحادي البعد). الصيغة
simpleLinearRegression
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد الثابتين
simpleLinearRegression(x, y)
(k, b) للخط المستقيم الناتج
y = k*x + b.
Tuple(Float64, Float64)
أمثلة
ملاءمة خطية مثالية
Query
SELECT arrayReduce('simpleLinearRegression', [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]);
الملاءمة الخطية مع الإزاحة
Response
┌─arrayReduce('simpleLinearRegression', [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3])─┐
│ (1,0) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT arrayReduce('simpleLinearRegression', [0, 1, 2, 3], [3, 4, 5, 6]);
Response
┌─arrayReduce('simpleLinearRegression', [0, 1, 2, 3], [3, 4, 5, 6])─┐
│ (1,3) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘