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welchTTest

أُضيف في: v21.1.0 يطبّق اختبار ويلش t على عينات من مجتمعين إحصائيين. تقع قيم كلتا العينتين في العمود sample_data. إذا كانت قيمة sample_index تساوي 0، فإن القيمة في ذلك الصف تنتمي إلى عينة من المجتمع الإحصائي الأول. وإلا، فإنها تنتمي إلى عينة من المجتمع الإحصائي الثاني. الفرضية الصفرية هي أن متوسطات المجتمعين الإحصائيين متساوية. يُفترض وجود توزيع طبيعي. قد يختلف تباين المجتمعين الإحصائيين. الصيغة
المعلمات
  • confidence_level — اختياري. مستوى الثقة لحساب فترات الثقة. Float
الوسيطات القيمة المعادة تُرجع قيمة من النوع Tuple تحتوي على عنصرين أو أربعة عناصر (إذا تم تحديد confidence_level الاختياري): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة، واختياريًا الحد الأدنى والحد الأعلى لفترة الثقة. Tuple(Float64, Float64) أو Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) أمثلة اختبار ويلش t الأساسي
Query
Response
بمستوى ثقة
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Response
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦