أُضيف في: v21.1.0

يطبّق اختبار ويلش t على عينات من مجتمعين إحصائيين.

تقع قيم كلتا العينتين في العمود sample_data . إذا كانت قيمة sample_index تساوي 0، فإن القيمة في ذلك الصف تنتمي إلى عينة من المجتمع الإحصائي الأول. وإلا، فإنها تنتمي إلى عينة من المجتمع الإحصائي الثاني. الفرضية الصفرية هي أن متوسطات المجتمعين الإحصائيين متساوية. يُفترض وجود توزيع طبيعي. قد يختلف تباين المجتمعين الإحصائيين.

الصيغة

welchTTest([confidence_level])(sample_data, sample_index)

المعلمات

confidence_level — اختياري. مستوى الثقة لحساب فترات الثقة. Float

الوسيطات

القيمة المعادة

confidence_level الاختياري): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة، واختياريًا الحد الأدنى والحد الأعلى لفترة الثقة. تُرجع قيمة من النوع Tuple تحتوي على عنصرين أو أربعة عناصر (إذا تم تحديدالاختياري): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة، واختياريًا الحد الأدنى والحد الأعلى لفترة الثقة. Tuple(Float64, Float64) أو Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

أمثلة

اختبار ويلش t الأساسي

Query CREATE TABLE welch_ttest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory; INSERT INTO welch_ttest VALUES ( 20 . 3 , 0 ), ( 22 . 1 , 0 ), ( 21 . 9 , 0 ), ( 18 . 9 , 1 ), ( 20 . 3 , 1 ), ( 19 , 1 ); SELECT welchTTest(sample_data, sample_index) FROM welch_ttest;

Response ┌─welchTTest(sample_data, sample_index)──────┐ │ (2.7988719532211235, 0.051807360348581945) │ └────────────────────────────────────────────┘

بمستوى ثقة

Query SELECT welchTTest( 0 . 95 )(sample_data, sample_index) FROM welch_ttest;

Response ┌─welchTTest(0.95)(sample_data, sample_index)─────────────────────────────────────────┐ │ (2.7988719532211235, 0.05180736034858519, -0.026294346671631885, 4.092961013338302) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

انظر أيضًا