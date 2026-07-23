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timeSeriesResetsToGrid

أُضيفت في: v25.6.0 دالة تجميع تأخذ بيانات السلاسل الزمنية على شكل أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتحسب عمليات إعادة الضبط على نمط PromQL من هذه البيانات على شبكة زمنية منتظمة تُحدَّد بالطابع الزمني للبداية والطابع الزمني للنهاية وstep. ولكل نقطة على هذه الشبكة، تُؤخذ العيّنات اللازمة لحساب resets ضمن النافذة الزمنية المحددة.
هذه الدالة تجريبية، ولتفعيلها اضبط allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
البنية
المعلمات
  • start_timestamp — يحدّد بداية الشبكة. - end_timestamp — يحدّد نهاية الشبكة. - grid_step — يحدّد خطوة الشبكة بالثواني. - staleness — يحدّد الحد الأقصى لـ”التقادم” بالثواني للعينات المأخوذة في الحسبان.
الوسائط
  • timestamp — الطابع الزمني للعينة. يمكن أن يكون قيمة مفردة أو مصفوفات. - value — قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيمة مفردة أو مصفوفات.
القيمة المُعادة قيم resets على الشبكة المحددة على هيئة Array(Nullable(Float64)). تحتوي المصفوفة المُعادة على قيمة واحدة لكل نقطة في الشبكة الزمنية. تكون القيمة NULL إذا لم توجد عينات ضمن النافذة اللازمة لحساب قيمة resets لنقطة شبكة معيّنة. أمثلة احسب قيم resets على الشبكة [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]
Query
Response
الاستعلام نفسه مع وسيطات من النوع Array
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦