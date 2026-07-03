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quantileDD

أُضيفت في: v24.1.0 تحسب quantile تقريبية لعينة مع ضمانات للخطأ النسبي. وتعمل من خلال إنشاء DD. البنية
الأسماء البديلة: medianDD المعلمات
  • relative_accuracy — الدقة النسبية للـ quantile. القيم الممكنة تقع ضمن النطاق من 0 إلى 1. يعتمد حجم الـ sketch على نطاق البيانات والدقة النسبية. وكلما كان النطاق أكبر وكانت الدقة النسبية أصغر، كان الـ sketch أكبر. الحجم التقريبي للذاكرة الخاصة بالـ sketch هو log(max_value/min_value)/relative_accuracy. القيمة الموصى بها هي 0.001 أو أكثر. Float*
  • level — اختياري. مستوى الـ quantile. القيم الممكنة تقع ضمن النطاق من 0 إلى 1. القيمة الافتراضية: 0.5. Float*
الوسائط
  • expr — عمود يحتوي على بيانات رقمية. (U)Int* أو Float*
القيمة المعادة quantile تقريبي للمستوى المحدد. Float64 أمثلة حساب quantile باستخدام DD sketch
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦