أُضيفت في: v24.1.0 تحسب quantile تقريبية لعينة مع ضمانات للخطأ النسبي. وتعمل من خلال إنشاء DD. البنية
quantileDD
الأسماء البديلة:
quantileDD(relative_accuracy, [level])(expr)
medianDD
المعلمات
relative_accuracy— الدقة النسبية للـ quantile. القيم الممكنة تقع ضمن النطاق من 0 إلى 1. يعتمد حجم الـ sketch على نطاق البيانات والدقة النسبية. وكلما كان النطاق أكبر وكانت الدقة النسبية أصغر، كان الـ sketch أكبر. الحجم التقريبي للذاكرة الخاصة بالـ sketch هو
log(max_value/min_value)/relative_accuracy. القيمة الموصى بها هي 0.001 أو أكثر.
Float*
level— اختياري. مستوى الـ quantile. القيم الممكنة تقع ضمن النطاق من 0 إلى 1. القيمة الافتراضية: 0.5.
Float*
Float64
أمثلة
حساب quantile باستخدام DD sketch
Query
CREATE TABLE example_table (a UInt32, b Float32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_table VALUES (1, 1.001), (2, 1.002), (3, 1.003), (4, 1.004);
SELECT quantileDD(0.01, 0.75)(a), quantileDD(0.01, 0.75)(b) FROM example_table;
راجع أيضًا
Response
┌─quantileDD(0.01, 0.75)(a)─┬─quantileDD(0.01, 0.75)(b)─┐
│ 2.974233423476717 │ 1.01 │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘