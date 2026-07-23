على غرار quantileExact، تحسب هذه الدالة الـ المئين الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية.

أُضيف في: v20.8.0

على غرار quantileExact ، تحسب هذه الدالة المئين الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية.

للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل. يبلغ تعقيد خوارزمية الترتيب O(N·log(N)) ، حيث N = std::distance(first, last) هو عدد المقارنات.

تعتمد القيمة المُعادة على مستوى المئين وعدد العناصر في المجموعة المحددة؛ أي إذا كان المستوى 0.5، فإن الدالة تُعيد قيمة الوسيط الأدنى عند وجود عدد زوجي من العناصر، وتُعيد قيمة الوسيط الأوسط عند وجود عدد فردي من العناصر. ويُحسَب الوسيط بطريقة مماثلة لتنفيذ median_low المستخدم في بايثون.

أما بالنسبة إلى جميع المستويات الأخرى، فيُعاد العنصر عند الفهرس الموافق للقيمة level * size_of_array .

quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

البنية

quantileExactLow( level )(expr)

الأسماء البديلة: medianExactLow

المعلمات

level — اختياري. مستوى المئين. عدد ثابت ذو فاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*

الوسيطات

expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime أو DateTime64 . (U)Int* أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

القيمة المعادة

تعيد المئين للمستوى المحدد. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. (U)Int* أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

حساب المئين الأدنى الدقيق

Query SELECT quantileExactLow( number ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileExactLow(number)─┐ │ 4 │ └──────────────────────────┘

حساب مستوى المئين معيّن

Query SELECT quantileExactLow( 0 . 1 )( number ) FROM numbers( 10 );