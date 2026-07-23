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quantileExactLow

أُضيف في: v20.8.0 على غرار quantileExact، تحسب هذه الدالة المئين الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية. للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل. يبلغ تعقيد خوارزمية الترتيب O(N·log(N))، حيث N = std::distance(first, last) هو عدد المقارنات. تعتمد القيمة المُعادة على مستوى المئين وعدد العناصر في المجموعة المحددة؛ أي إذا كان المستوى 0.5، فإن الدالة تُعيد قيمة الوسيط الأدنى عند وجود عدد زوجي من العناصر، وتُعيد قيمة الوسيط الأوسط عند وجود عدد فردي من العناصر. ويُحسَب الوسيط بطريقة مماثلة لتنفيذ median_low المستخدم في بايثون. أما بالنسبة إلى جميع المستويات الأخرى، فيُعاد العنصر عند الفهرس الموافق للقيمة level * size_of_array. عند استخدام عدة دوال quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles. البنية
الأسماء البديلة: medianExactLow المعلمات
  • level — اختياري. مستوى المئين. عدد ثابت ذو فاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*
الوسيطات القيمة المعادة تعيد المئين للمستوى المحدد. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. (U)Int* أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64 أمثلة حساب المئين الأدنى الدقيق
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حساب مستوى المئين معيّن
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦