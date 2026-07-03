Skip to main content

stddevPopStable

أُضيف في: v1.1.0 النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varPop. وعلى عكس stddevPop، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. وهي أبطأ في التنفيذ، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل. الصياغة
المعاملات
  • x — مجموعة القيم المطلوب إيجاد الانحراف المعياري للمجتمع لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تعيد الجذر التربيعي لتباين x. Float64 أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦