أُضيف في: v1.1.0 النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varPop. وعلى عكس stddevPop، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. وهي أبطأ في التنفيذ، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل. الصياغة
stddevPopStable
المعاملات القيمة المُعادة تعيد الجذر التربيعي لتباين
stddevPopStable(x)
x.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
population Float64,
)
ENGINE = Log;
INSERT INTO test_data SELECT randUniform(5.5, 10) FROM numbers(1000000);
SELECT
stddevPopStable(population) AS stddev
FROM test_data;
Response
┌─────────────stddev─┐
│ 1.2999977786592576 │
└────────────────────┘