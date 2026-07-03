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groupArray

قُدِّم في: v1.1.0 ينشئ مصفوفة من قيم الوسائط. يمكن إضافة القيم إلى المصفوفة بأي ترتيب (غير محدد). يقيّد الإصدار الثاني (باستخدام المعلَمة max_size) حجم المصفوفة الناتجة إلى max_size عنصرًا. على سبيل المثال، فإن groupArray(1)(x) مكافئ لـ [any(x)]. في بعض الحالات، لا يزال بإمكانك الاعتماد على ترتيب التنفيذ. وينطبق ذلك عندما تأتي SELECT من استعلام فرعي يستخدم ORDER BY، إذا كانت نتيجة الاستعلام الفرعي صغيرة بما يكفي. تزيل الدالة groupArray قيم NULL من النتيجة. البنية
الأسماء البديلة: array_agg المعاملات
  • max_size — اختياري. يحدّ حجم المصفوفة الناتجة إلى max_size من العناصر. UInt64
الوسيطات
  • x — قيم الوسيطات المراد تجميعها في مصفوفة. Any
القيمة المُعادة يعيد مصفوفة من قيم الوسيطات. Array أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦