ينشئ مصفوفة من قيم الوسائط. ويمكن إضافة القيم إلى المصفوفة بأي ترتيب (غير محدد).

قُدِّم في: v1.1.0

ينشئ مصفوفة من قيم الوسائط. يمكن إضافة القيم إلى المصفوفة بأي ترتيب (غير محدد).

يقيّد الإصدار الثاني (باستخدام المعلَمة max_size ) حجم المصفوفة الناتجة إلى max_size عنصرًا. على سبيل المثال، فإن groupArray(1)(x) مكافئ لـ [any(x)] .

في بعض الحالات، لا يزال بإمكانك الاعتماد على ترتيب التنفيذ. وينطبق ذلك عندما تأتي SELECT من استعلام فرعي يستخدم ORDER BY ، إذا كانت نتيجة الاستعلام الفرعي صغيرة بما يكفي.

تزيل الدالة groupArray قيم NULL من النتيجة.

البنية

groupArray(x) groupArray(max_size)(x)

الأسماء البديلة: array_agg

المعاملات

max_size — اختياري. يحدّ حجم المصفوفة الناتجة إلى max_size من العناصر. UInt64

الوسيطات

x — قيم الوسيطات المراد تجميعها في مصفوفة. Any

القيمة المُعادة

يعيد مصفوفة من قيم الوسيطات. Array

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT id, groupArray( 10 )( name ) FROM default .ck GROUP BY id;