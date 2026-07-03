قُدِّم في: v1.1.0 ينشئ مصفوفة من قيم الوسائط. يمكن إضافة القيم إلى المصفوفة بأي ترتيب (غير محدد). يقيّد الإصدار الثاني (باستخدام المعلَمة
groupArray
max_size) حجم المصفوفة الناتجة إلى
max_size عنصرًا. على سبيل المثال، فإن
groupArray(1)(x) مكافئ لـ
[any(x)].
في بعض الحالات، لا يزال بإمكانك الاعتماد على ترتيب التنفيذ. وينطبق ذلك عندما تأتي
SELECT من استعلام فرعي يستخدم
ORDER BY، إذا كانت نتيجة الاستعلام الفرعي صغيرة بما يكفي.
تزيل الدالة
groupArray قيم
NULL من النتيجة.
البنية
الأسماء البديلة:
groupArray(x)
groupArray(max_size)(x)
array_agg
المعاملات
max_size— اختياري. يحدّ حجم المصفوفة الناتجة إلى
max_sizeمن العناصر.
UInt64
x— قيم الوسيطات المراد تجميعها في مصفوفة.
Any
Array
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT id, groupArray(10)(name) FROM default.ck GROUP BY id;
Response
┌─id─┬─groupArray(10)(name)─┐
│ 1 │ ['zhangsan','lisi'] │
│ 2 │ ['wangwu'] │
└────┴──────────────────────┘