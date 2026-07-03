أُضيف في: v1.1.0 يحسب قيمتَي
argAndMin
arg و
val المقترنتين بأصغر قيمة
val.
إذا كانت هناك عدة صفوف لها نفس قيمة
val الدنيا، فإن تحديد أيٍّ من
arg و
val المرتبطين بها سيُعاد ليس حتميًا.
يتعامل كلٌّ من
arg و
min باعتبارهما دوال تجميعية، وكلاهما يتخطى
Null أثناء المعالجة ويُرجع قيمًا غير
Null إذا كانت قيم غير
Null متاحة.
انظر أيضًا البنية
الفرق الوحيد عن
argMin هو أن
argAndMin يعيد كلاً من الوسيطة والقيمة.
الوسائط
argAndMin(arg, val)
arg— الوسيطة المطلوب العثور على قيمتها الصغرى.
const String
val— القيمة الصغرى.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
Dateأو
DateTimeأو
Tuple
Tuple تحتوي على قيمة
arg المقابلة لأصغر قيمة لـ
val، وأصغر قيمة لـ
val.
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT argAndMin(user, salary) FROM salary;
مثال موسّع مع معالجة NULL
Response
┌─argAndMin(user, salary)─┐
│ ('worker',1000) │
└─────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES((NULL, 0), ('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT argMin(a,b), argAndMin(a, b), min(b) FROM test;
استخدام Tuple في المعاملات
Response
┌─argMin(a, b)─┬─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ a │ ('a',1) │ 0 │
└──────────────┴─────────────────┴────────┘
Query
SELECT argAndMin(a, (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
انظر أيضًا
Response
┌─argAndMin(a, (b, a))─┬─min((b, a))─┐
│ ('a',(1,'a')) │ (0,NULL) │
└──────────────────────┴─────────────┘