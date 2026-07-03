يحسب قيمة arg وقيمة val المقترنتين بأدنى قيمة لـ val . إذا وُجدت عدة صفوف لها قيمة val نفسها وكانت هي القيمة الدنيا، فإن تحديد أيٍّ من arg و val المقترنين ستتم إعادته ليس حتميًا.