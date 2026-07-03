Skip to main content
هو اسم بديل لـ any، لكنه أُضيف للتوافق مع دوال النافذة، إذ يلزم أحيانًا معالجة قيم NULL (إذ تتجاهل جميع الدوال التجميعية في ClickHouse قيم NULL افتراضيًا). وهو يدعم تعريف مُعدِّل لمراعاة القيم الخالية (RESPECT NULLS)، سواء ضمن دوال النافذة أو في عمليات التجميع العادية. وكما هو الحال مع any، فبدون دوال النافذة ستكون النتيجة عشوائية إذا لم يكن تدفق المصدر مرتبًا، ويطابق نوع الإرجاع نوع الإدخال (ولا تُعاد القيمة Null إلا إذا كان الإدخال من النوع Nullable أو أُضيف المُركِّب ‎-OrNull).

أمثلة

المثال 1

بشكل افتراضي، تُتجاهَل قيمة NULL.

مثال 2

تُتجاهَل القيمة NULL.

مثال 3

تُقبل قيمة NULL.

المثال 4

تثبيت النتيجة باستخدام الاستعلام الفرعي مع ORDER BY.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦