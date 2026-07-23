أُضيف في: v1.1.0

تُرجع أول قيمة يتم العثور عليها في عمود.

نظرًا إلى أن الاستعلام قد يُنفَّذ بترتيب عشوائي، فإن نتيجة هذه الدالة غير حتمية. وإذا كنت بحاجة إلى نتيجة عشوائية ولكن حتمية، فاستخدم الدالتين min أو max.

بشكل افتراضي، لا تُرجع الدالة NULL مطلقًا، أي إنها تتجاهل قيم NULL في عمود الإدخال. ومع ذلك، إذا استُخدمت الدالة مع المعدِّل RESPECT NULLS ، فإنها تُرجع أول قيمة تتم قراءتها سواء كانت NULL أم لا.

تفاصيل التنفيذ

في بعض الحالات، يمكنك الاعتماد على ترتيب التنفيذ. وينطبق ذلك على الحالات التي يأتي فيها SELECT من استعلام فرعي يستخدم ORDER BY .

عندما يحتوي استعلام SELECT على عبارة GROUP BY أو على الأقل دالة تجميع واحدة، فإن ClickHouse (على عكس MySQL) يشترط أن تكون جميع التعبيرات في عبارات SELECT و HAVING و ORDER BY محسوبة من المفاتيح أو من دوال التجميع. وبعبارة أخرى، يجب استخدام كل عمود مُحدَّد من الجدول إما ضمن المفاتيح أو داخل دوال التجميع. وللحصول على سلوك مماثل لما في MySQL، يمكنك وضع الأعمدة الأخرى داخل دالة التجميع any .

نوع الإرجاع للدالة هو نفسه نوع الإدخال، باستثناء LowCardinality الذي يتم تجاهله. وهذا يعني أنه عند عدم وجود صفوف كمدخلات، فستُرجع القيمة الافتراضية لذلك النوع (0 للأعداد الصحيحة، أو Null لعمود Nullable()). ويمكنك استخدام المُركِّب -OrNull لتعديل هذا السلوك.

الصياغة

any(column)[ RESPECT NULLS]

الأسماء البديلة: any_value , first_value

الوسيطات

column — اسم العمود. Any

القيمة المعادة

تُرجِع أول قيمة تتم مصادفتها. Any

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE tab (city Nullable(String)) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab (city) VALUES ( NULL ), ( 'Amsterdam' ), ( 'New York' ), ( 'Tokyo' ), ( 'Valencia' ), ( NULL ); SELECT any(city), anyRespectNulls(city) FROM tab;