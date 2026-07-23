أُضيف في: v1.1.0 تُرجع أول قيمة يتم العثور عليها في عمود. بشكل افتراضي، لا تُرجع الدالة NULL مطلقًا، أي إنها تتجاهل قيم NULL في عمود الإدخال. ومع ذلك، إذا استُخدمت الدالة مع المعدِّل
any
RESPECT NULLS، فإنها تُرجع أول قيمة تتم قراءتها سواء كانت NULL أم لا.
تفاصيل التنفيذ
في بعض الحالات، يمكنك الاعتماد على ترتيب التنفيذ.
وينطبق ذلك على الحالات التي يأتي فيها
SELECT من استعلام فرعي يستخدم
ORDER BY.
عندما يحتوي استعلام
SELECT على عبارة
GROUP BY أو على الأقل دالة تجميع واحدة، فإن ClickHouse (على عكس MySQL) يشترط أن تكون جميع التعبيرات في عبارات
SELECT و
HAVING و
ORDER BY محسوبة من المفاتيح أو من دوال التجميع.
وبعبارة أخرى، يجب استخدام كل عمود مُحدَّد من الجدول إما ضمن المفاتيح أو داخل دوال التجميع.
وللحصول على سلوك مماثل لما في MySQL، يمكنك وضع الأعمدة الأخرى داخل دالة التجميع
any.
الصياغة
نوع الإرجاع للدالة هو نفسه نوع الإدخال، باستثناء LowCardinality الذي يتم تجاهله. وهذا يعني أنه عند عدم وجود صفوف كمدخلات، فستُرجع القيمة الافتراضية لذلك النوع (0 للأعداد الصحيحة، أو Null لعمود Nullable()). ويمكنك استخدام المُركِّب -OrNull لتعديل هذا السلوك.
الأسماء البديلة:
any(column)[ RESPECT NULLS]
any_value,
first_value
الوسيطات
column— اسم العمود.
Any
Any
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE tab (city Nullable(String)) ENGINE=Memory;
INSERT INTO tab (city) VALUES (NULL), ('Amsterdam'), ('New York'), ('Tokyo'), ('Valencia'), (NULL);
SELECT any(city), anyRespectNulls(city) FROM tab;
Response
┌─any(city)─┬─anyRespectNulls(city)─┐
│ Amsterdam │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────┴───────────────────────┘