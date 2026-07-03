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groupBitmap

أُضيف في: v20.1.0 ينشئ bitmap (مصفوفة بتات) من عمود يحتوي على أعداد صحيحة غير موقعة، ثم يعيد عدد القيم الفريدة فيه (الكاردينالية). وعند إلحاق لاحقة المُركِّب -State، فبدلًا من إعادة العدد، يعيد كائن bitmap الفعلي. الصيغة
المعاملات
  • expr — تعبير ينتج قيمة من النوع UInt*. UInt*
القيمة المُعادة تُرجع عددًا من النوع UInt64، أو كائن bitmap عند استخدام -State. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦