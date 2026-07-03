أُضيف في: v20.1.0 ينشئ bitmap (مصفوفة بتات) من عمود يحتوي على أعداد صحيحة غير موقعة، ثم يعيد عدد القيم الفريدة فيه (الكاردينالية). وعند إلحاق لاحقة المُركِّب
groupBitmap
-State، فبدلًا من إعادة العدد، يعيد كائن bitmap الفعلي.
الصيغة
المعاملات
groupBitmap(expr)
groupBitmapState(expr)
expr— تعبير ينتج قيمة من النوع
UInt*.
UInt*
UInt64، أو كائن bitmap عند استخدام
-State.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t (UserID UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (1), (2), (3);
SELECT groupBitmap(UserID) AS num FROM t;
Response
┌─num─┐
│ 3 │
└─────┘