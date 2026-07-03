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groupArraySample

قُدِّمت في: v20.3.0 ينشئ مصفوفة من قيم الوسيطات المأخوذة كعينة. يُقتصر حجم المصفوفة الناتجة على max_size عنصرًا. تُختار قيم الوسيطات وتُضاف إلى المصفوفة عشوائيًا. الصيغة
المعاملات
  • max_size — الحد الأقصى لحجم المصفوفة الناتجة. UInt64
  • seed — اختياري. قيمة البذرة لمولّد الأرقام العشوائية. القيمة الافتراضية: 123456. UInt64
  • x — وسيطة (اسم العمود أو تعبير). Any
الوسائط
  • array_column — عمود يحتوي على مصفوفات ليتم تجميعها. Array
القيمة المُعادة مصفوفة من قيم x المختارة عشوائيًا. Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مثال باستخدام قيمة seed
Query
Response
استخدام تعبير بوصفه وسيطة
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦