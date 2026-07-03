أُضيفت في: v21.9.0 تُستخدم الدالة التجميعية
singleValueOrNull
singleValueOrNull لتنفيذ عوامل تشغيل الاستعلامات الفرعية، مثل
x = ALL (SELECT ...). وهي تتحقق مما إذا كانت البيانات تحتوي على قيمة فريدة واحدة فقط غير NULL.
إذا كانت هناك قيمة فريدة واحدة فقط، فإنها تُرجعها. وإذا لم تكن هناك أي قيم أو وُجدت قيمتان مختلفتان على الأقل، فإنها تُرجع NULL.
الصيغة
الوسائط
singleValueOrNull(x)
x— عمود من أي نوع بيانات باستثناء Map أو Array أو Tuple، ولا يمكن أن يكون من النوع Nullable.
Any
NULL في
x. وتُعيد
NULL إذا لم تكن هناك أي قيم أو إذا وُجدت قيمتان متميزتان على الأقل.
Any أو
NULL
أمثلة
قيمة فريدة واحدة
Query
CREATE TABLE test (x UInt8 NULL) ENGINE=Log;
INSERT INTO test (x) VALUES (NULL), (NULL), (5), (NULL), (NULL);
SELECT singleValueOrNull(x) FROM test;
عدّة قيم مميّزة
Response
┌─singleValueOrNull(x)─┐
│ 5 │
└──────────────────────┘
Query
INSERT INTO test (x) VALUES (10);
SELECT singleValueOrNull(x) FROM test;
Response
┌─singleValueOrNull(x)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────────────┘