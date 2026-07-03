أُضيفت في: v21.9.0

تُستخدم الدالة التجميعية singleValueOrNull لتنفيذ عوامل تشغيل الاستعلامات الفرعية، مثل x = ALL (SELECT ...) . وهي تتحقق مما إذا كانت البيانات تحتوي على قيمة فريدة واحدة فقط غير NULL. إذا كانت هناك قيمة فريدة واحدة فقط، فإنها تُرجعها. وإذا لم تكن هناك أي قيم أو وُجدت قيمتان مختلفتان على الأقل، فإنها تُرجع NULL.

الصيغة

singleValueOrNull(x)

الوسائط

x — عمود من أي نوع بيانات باستثناء Map أو Array أو Tuple، ولا يمكن أن يكون من النوع Nullable. Any

القيمة المُعادة

NULL في x . وتُعيد NULL إذا لم تكن هناك أي قيم أو إذا وُجدت قيمتان متميزتان على الأقل. تُعيد القيمة الوحيدة إذا كانت هناك قيمة واحدة فقط فريدة وغيرفي. وتُعيدإذا لم تكن هناك أي قيم أو إذا وُجدت قيمتان متميزتان على الأقل. Any أو NULL

أمثلة

قيمة فريدة واحدة

Query CREATE TABLE test (x UInt8 NULL ) ENGINE = Log ; INSERT INTO test (x) VALUES ( NULL ), ( NULL ), ( 5 ), ( NULL ), ( NULL ); SELECT singleValueOrNull(x) FROM test;

Response ┌─singleValueOrNull(x)─┐ │ 5 │ └──────────────────────┘

عدّة قيم مميّزة

Query INSERT INTO test (x) VALUES ( 10 ); SELECT singleValueOrNull(x) FROM test;