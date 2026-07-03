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singleValueOrNull

أُضيفت في: v21.9.0 تُستخدم الدالة التجميعية singleValueOrNull لتنفيذ عوامل تشغيل الاستعلامات الفرعية، مثل x = ALL (SELECT ...). وهي تتحقق مما إذا كانت البيانات تحتوي على قيمة فريدة واحدة فقط غير NULL. إذا كانت هناك قيمة فريدة واحدة فقط، فإنها تُرجعها. وإذا لم تكن هناك أي قيم أو وُجدت قيمتان مختلفتان على الأقل، فإنها تُرجع NULL. الصيغة
الوسائط
  • x — عمود من أي نوع بيانات باستثناء Map أو Array أو Tuple، ولا يمكن أن يكون من النوع Nullable. Any
القيمة المُعادة تُعيد القيمة الوحيدة إذا كانت هناك قيمة واحدة فقط فريدة وغير NULL في x. وتُعيد NULL إذا لم تكن هناك أي قيم أو إذا وُجدت قيمتان متميزتان على الأقل. Any أو NULL أمثلة قيمة فريدة واحدة
Query
Response
عدّة قيم مميّزة
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦