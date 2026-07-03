قُدِّم في: v21.7.0 يأخذ عدة نطاقات رقمية ويحسب الطول الإجمالي بعد دمج جميع الأجزاء المتداخلة في نطاق موحّد واحد.
intervalLengthSum
الصياغة
يجب أن تكون الوسائط من نوع البيانات نفسه. وإلا فسيُطرَح استثناء.
الوسائط
intervalLengthSum(start, end)
start— قيمة بداية الفاصل.
(U)Int32/64أو
Float*أو
DateTimeأو
Date
end— قيمة نهاية الفاصل.
(U)Int32/64أو
Float*أو
DateTimeأو
Date
UInt64 أو
Float64.
UInt64 أو
Float64
أمثلة
مثال Float32
Query
CREATE TABLE fl_interval (id String, start Float32, end Float32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO fl_interval VALUES ('a', 1.1, 2.9), ('a', 2.5, 3.2), ('a', 4, 5);
SELECT id, intervalLengthSum(start, end), toTypeName(intervalLengthSum(start, end)) FROM fl_interval GROUP BY id ORDER BY id;
مثال على DateTime
Response
┌─id─┬─intervalLengthSum(start, end)─┬─toTypeName(intervalLengthSum(start, end))─┐
│ a │ 3.1 │ Float64 │
└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE dt_interval (id String, start DateTime, end DateTime) ENGINE = Memory;
INSERT INTO dt_interval VALUES ('a', '2020-01-01 01:12:30', '2020-01-01 02:10:10'), ('a', '2020-01-01 02:05:30', '2020-01-01 02:50:31'), ('a', '2020-01-01 03:11:22', '2020-01-01 03:23:31');
SELECT id, intervalLengthSum(start, end), toTypeName(intervalLengthSum(start, end)) FROM dt_interval GROUP BY id ORDER BY id;
مثال على Date
Response
┌─id─┬─intervalLengthSum(start, end)─┬─toTypeName(intervalLengthSum(start, end))─┐
│ a │ 6610 │ UInt64 │
└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE date_interval (id String, start Date, end Date) ENGINE = Memory;
INSERT INTO date_interval VALUES ('a', '2020-01-01', '2020-01-04'), ('a', '2020-01-12', '2020-01-18');
SELECT id, intervalLengthSum(start, end), toTypeName(intervalLengthSum(start, end)) FROM date_interval GROUP BY id ORDER BY id;
Response
┌─id─┬─intervalLengthSum(start, end)─┬─toTypeName(intervalLengthSum(start, end))─┐
│ a │ 9 │ UInt64 │
└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘