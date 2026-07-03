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intervalLengthSum

قُدِّم في: v21.7.0 يأخذ عدة نطاقات رقمية ويحسب الطول الإجمالي بعد دمج جميع الأجزاء المتداخلة في نطاق موحّد واحد.
يجب أن تكون الوسائط من نوع البيانات نفسه. وإلا فسيُطرَح استثناء.
الصياغة
الوسائط القيمة المُعادة تعيد الطول الإجمالي لاتحاد جميع النطاقات (المقاطع على المحور العددي). واعتمادًا على نوع الوسيطة، قد تكون القيمة المُعادة من النوع UInt64 أو Float64. UInt64 أو Float64 أمثلة مثال Float32
Query
Response
مثال على DateTime
Query
Response
مثال على Date
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦