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timeSeriesResampleToGridWithStaleness

تم تقديمها في: v25.6.0 تجميع يأخذ بيانات السلاسل الزمنية على هيئة أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتُعيد أخذ عينات هذه البيانات على شبكة زمنية منتظمة يحدّدها الطابع الزمني للبداية، والطابع الزمني للنهاية، والخطوة. ولكل نقطة على هذه الشبكة، تُختار أحدث عينة (ضمن النافذة الزمنية المحددة). الاسم المستعار: timeSeriesLastToGrid.
هذه الدالة تجريبية. فعّلها بتعيين allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
البنية
الأسماء البديلة: timeSeriesLastToGrid المعلمات
  • start_timestamp — يحدّد بداية الشبكة. UInt32 أو DateTime
  • end_timestamp — يحدّد نهاية الشبكة. UInt32 أو DateTime
  • grid_step — يحدّد خطوة الشبكة بالثواني. UInt32
  • staleness_window — يحدّد الحد الأقصى لتقادُم أحدث عيّنة بالثواني. UInt32
الوسائط
  • timestamp — الطابع الزمني للعيّنة. يمكن أن يكون قيماً مفردة أو مصفوفات. UInt32 أو DateTime أو Array(UInt32) أو Array(DateTime)
  • value — قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيماً مفردة أو مصفوفات. Float* أو Array(Float*)
القيمة المُعادة تعيد قيم السلاسل الزمنية بعد إعادة أخذ عيناتها وفق الشبكة المحددة. تحتوي المصفوفة المُعادة على قيمة واحدة لكل نقطة في الشبكة الزمنية. تكون القيمة NULL إذا لم تتوفر عيّنة لنقطة معيّنة في الشبكة. Array(Nullable(Float64)) أمثلة الاستخدام الأساسي مع أزواج مفردة من الطابع الزمني والقيمة
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استخدام الوسائط من نوع المصفوفة
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦