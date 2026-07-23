تم تقديمها في: v25.6.0 تجميع يأخذ بيانات السلاسل الزمنية على هيئة أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتُعيد أخذ عينات هذه البيانات على شبكة زمنية منتظمة يحدّدها الطابع الزمني للبداية، والطابع الزمني للنهاية، والخطوة. ولكل نقطة على هذه الشبكة، تُختار أحدث عينة (ضمن النافذة الزمنية المحددة). الاسم المستعار:
timeSeriesResampleToGridWithStaleness
timeSeriesLastToGrid.
البنية
الأسماء البديلة:
timeSeriesResampleToGridWithStaleness(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness_window)(timestamp, value)
timeSeriesLastToGrid
المعلمات
start_timestamp— يحدّد بداية الشبكة.
UInt32أو
DateTime
end_timestamp— يحدّد نهاية الشبكة.
UInt32أو
DateTime
grid_step— يحدّد خطوة الشبكة بالثواني.
UInt32
staleness_window— يحدّد الحد الأقصى لتقادُم أحدث عيّنة بالثواني.
UInt32
timestamp— الطابع الزمني للعيّنة. يمكن أن يكون قيماً مفردة أو مصفوفات.
UInt32أو
DateTimeأو
Array(UInt32)أو
Array(DateTime)
value— قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيماً مفردة أو مصفوفات.
Float*أو
Array(Float*)
Array(Nullable(Float64))
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع أزواج مفردة من الطابع الزمني والقيمة
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
-- NOTE: the gap between 140 and 190 is to show how values are filled for ts = 150, 165, 180 according to staleness window parameter
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
90 AS start_ts, -- start of timestamp grid
90 + 120 AS end_ts, -- end of timestamp grid
15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid
30 AS window_seconds -- "staleness" window
SELECT timeSeriesResampleToGridWithStaleness(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)
FROM
(
-- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
استخدام الوسائط من نوع المصفوفة
Response
┌─timeSeriesResampleToGridWithStaleness(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,1,3,4,4,NULL,5,8] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values,
90 AS start_ts,
90 + 120 AS end_ts,
15 AS step_seconds,
30 AS window_seconds
SELECT timeSeriesResampleToGridWithStaleness(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesResampleToGridWithStaleness(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values)─┐
│ [NULL,NULL,1,3,4,4,NULL,5,8] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘