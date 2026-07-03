Skip to main content
تُعد دوال median* أسماءً مستعارة لدوال quantile* المقابلة. وهي تحسب الوسيط لعينة رقمية من البيانات. الدوال: مثال جدول الإدخال:
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦