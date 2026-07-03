median* أسماءً مستعارة لدوال
quantile* المقابلة. وهي تحسب الوسيط لعينة رقمية من البيانات.
الدوال:
median— اسم مستعار لـ quantile.
medianDeterministic— اسم مستعار لـ quantileDeterministic.
medianExact— اسم مستعار لـ quantileExact.
medianExactWeighted— اسم مستعار لـ quantileExactWeighted.
medianTiming— اسم مستعار لـ quantileTiming.
medianTimingWeighted— اسم مستعار لـ quantileTimingWeighted.
medianTDigest— اسم مستعار لـ quantileTDigest.
medianTDigestWeighted— اسم مستعار لـ quantileTDigestWeighted.
medianBFloat16— اسم مستعار لـ quantileBFloat16.
medianDD— اسم مستعار لـ quantileDD.
┌─val─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└─────┘
Query
SELECT medianDeterministic(val, 1) FROM t;
Response
┌─medianDeterministic(val, 1)─┐
│ 1.5 │
└─────────────────────────────┘