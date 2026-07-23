استُحدثت في: v24.10.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتايل لسلسلة بيانات رقمية باستخدام الاستيفاء الخطي عند مستويات مختلفة في آنٍ واحد، مع مراعاة وزن كل عنصر. تكافئ هذه الدالة
quantilesExactWeightedInterpolated
quantileExactWeightedInterpolated، لكنها تتيح حساب عدة مستويات للكوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل بشكل منفصل.
الصيغة
المعلمات
quantilesExactWeightedInterpolated(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
Float64، بينما تحتفظ وسائط
Decimal و
Date و
DateTime و
DateTime64 بتنسيق الإدخال الخاص بها.
Array(Float64) أو
Array(Decimal*) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime) أو
Array(DateTime64)
أمثلة
حساب عدة قيم كوانتايل دقيقة موزونة وبالاستيفاء
Query
SELECT quantilesExactWeightedInterpolated(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExactWeightedInterpolated(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)─┐
│ [2.25,4.5,6.75] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘