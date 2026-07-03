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rankCorr

قُدِّم في: v20.9.0 يحسب معامل ارتباط الرتب. يعيد معامل ارتباط الرتب لرتب x وy. تتراوح قيمة معامل الارتباط من -1 إلى +1. إذا تم تمرير أقل من وسيطين، فستُعيد الدالة استثناءً. وتشير القيمة القريبة من +1 إلى وجود علاقة خطية قوية، فمع زيادة أحد المتغيرين العشوائيين يزداد المتغير العشوائي الثاني أيضًا. وتشير القيمة القريبة من -1 إلى وجود علاقة خطية قوية، فمع زيادة أحد المتغيرين العشوائيين ينخفض المتغير العشوائي الثاني. أما القيمة القريبة من 0 أو المساوية له فتشير إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرين العشوائيين. انظر أيضًا الصيغة
المعاملات
  • x — قيمة اعتباطية. Float*
  • y — قيمة اعتباطية. Float*
القيمة المُعادة تُرجع معامل ارتباط الرتب بين x وy. تتراوح القيمة بين -1 و+1. Float64 أمثلة ارتباط تام
Query
Response
علاقة غير خطية
Query
Response
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦