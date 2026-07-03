قُدِّم في: v20.9.0 يحسب معامل ارتباط الرتب. يعيد معامل ارتباط الرتب لرتب x وy. تتراوح قيمة معامل الارتباط من -1 إلى +1. إذا تم تمرير أقل من وسيطين، فستُعيد الدالة استثناءً. وتشير القيمة القريبة من +1 إلى وجود علاقة خطية قوية، فمع زيادة أحد المتغيرين العشوائيين يزداد المتغير العشوائي الثاني أيضًا. وتشير القيمة القريبة من -1 إلى وجود علاقة خطية قوية، فمع زيادة أحد المتغيرين العشوائيين ينخفض المتغير العشوائي الثاني. أما القيمة القريبة من 0 أو المساوية له فتشير إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرين العشوائيين. انظر أيضًا الصيغة
rankCorr
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع معامل ارتباط الرتب بين x وy. تتراوح القيمة بين -1 و+1.
rankCorr(x, y)
Float64
أمثلة
ارتباط تام
Query
SELECT rankCorr(number, number) FROM numbers(100);
علاقة غير خطية
Response
┌─rankCorr(number, number)─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3) FROM numbers(100);
انظر أيضًا
Response
┌─roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3)─┐
│ -0.037 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘