قُدِّم في: v20.9.0

يحسب معامل ارتباط الرتب.

يعيد معامل ارتباط الرتب لرتب x وy. تتراوح قيمة معامل الارتباط من -1 إلى +1. إذا تم تمرير أقل من وسيطين، فستُعيد الدالة استثناءً. وتشير القيمة القريبة من +1 إلى وجود علاقة خطية قوية، فمع زيادة أحد المتغيرين العشوائيين يزداد المتغير العشوائي الثاني أيضًا. وتشير القيمة القريبة من -1 إلى وجود علاقة خطية قوية، فمع زيادة أحد المتغيرين العشوائيين ينخفض المتغير العشوائي الثاني. أما القيمة القريبة من 0 أو المساوية له فتشير إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرين العشوائيين.

انظر أيضًا

الصيغة

rankCorr(x, y)

المعاملات

x — قيمة اعتباطية. Float*

— قيمة اعتباطية. y — قيمة اعتباطية. Float*

القيمة المُعادة

تُرجع معامل ارتباط الرتب بين x وy. تتراوح القيمة بين -1 و+1. Float64

أمثلة

ارتباط تام

Query SELECT rankCorr( number , number ) FROM numbers( 100 );

Response ┌─rankCorr(number, number)─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

علاقة غير خطية

Query SELECT roundBankers(rankCorr( exp ( number ), sin ( number )), 3 ) FROM numbers( 100 );

Response ┌─roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3)─┐ │ -0.037 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

انظر أيضًا