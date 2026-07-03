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min

قُدِّمت في: v1.1.0 دالة تجميع تحسب الحد الأدنى لمجموعة من القيم. الصياغة
المعاملات
  • column — اسم العمود أو التعبير. Any
القيمة المعادة تُرجِع الحد الأدنى للقيمة ضمن المجموعة، ويكون نوعها مماثلًا لنوع الإدخال. Any أمثلة مثال بسيط على min
Query
Response
Min مع GROUP BY
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦