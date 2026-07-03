قُدِّمت في: v1.1.0 دالة تجميع تحسب الحد الأدنى لمجموعة من القيم. الصياغة
min
المعاملات
min(column)
column— اسم العمود أو التعبير.
Any
Any
أمثلة
مثال بسيط على min
Query
CREATE TABLE employees (name String, salary UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO employees VALUES ('Alice', 3000), ('Bob', 4000), ('Charlie', 3500);
SELECT min(salary) FROM employees;
Min مع GROUP BY
Response
┌─min(salary)─┐
│ 3000 │
└─────────────┘
Query
CREATE TABLE sales (department String, revenue UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO sales VALUES ('Engineering', 100000), ('Engineering', 120000), ('Marketing', 80000), ('Marketing', 90000);
SELECT department, min(revenue) FROM sales GROUP BY department ORDER BY department;
Response
┌─department──┬─min(revenue)─┐
│ Engineering │ 100000 │
│ Marketing │ 80000 │
└─────────────┴──────────────┘