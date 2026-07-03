analysisOfVariance

استُحدثت في: v22.10.0

توفّر اختبارًا إحصائيًا لتحليل التباين أحادي الاتجاه (اختبار ANOVA). ويُطبَّق هذا الاختبار على عدة مجموعات من الملاحظات ذات التوزيع الطبيعي لتحديد ما إذا كان متوسط جميع المجموعات متساويًا أم لا.