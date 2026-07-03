استُحدثت في: v22.10.0 توفّر اختبارًا إحصائيًا لتحليل التباين أحادي الاتجاه (اختبار ANOVA). ويُطبَّق هذا الاختبار على عدة مجموعات من الملاحظات ذات التوزيع الطبيعي لتحديد ما إذا كان متوسط جميع المجموعات متساويًا أم لا.
analysisOfVariance
الصياغة
تُرقَّم المجموعات بدءًا من 0، ويجب أن يكون هناك مجموعتان على الأقل لإجراء الاختبار. ويجب أن تكون هناك مجموعة واحدة على الأقل يزيد عدد الملاحظات فيها على واحدة.
الأسماء البديلة:
analysisOfVariance(val, group_no)
anova
المعاملات
val— القيمة.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
group_no— رقم المجموعة التي تنتمي إليها
val.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
Tuple(Float64, Float64) تحتوي على إحصائية F وقيمة p.
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT analysisOfVariance(number, number % 2) FROM numbers(1048575);
Response
┌─analysisOfVariance(number, modulo(number, 2))─┐
│ (0,1) │
└───────────────────────────────────────────────┘