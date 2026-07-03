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analysisOfVariance

استُحدثت في: v22.10.0 توفّر اختبارًا إحصائيًا لتحليل التباين أحادي الاتجاه (اختبار ANOVA). ويُطبَّق هذا الاختبار على عدة مجموعات من الملاحظات ذات التوزيع الطبيعي لتحديد ما إذا كان متوسط جميع المجموعات متساويًا أم لا.
تُرقَّم المجموعات بدءًا من 0، ويجب أن يكون هناك مجموعتان على الأقل لإجراء الاختبار. ويجب أن تكون هناك مجموعة واحدة على الأقل يزيد عدد الملاحظات فيها على واحدة.
الصياغة
الأسماء البديلة: anova المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع قيمة من النوع Tuple(Float64, Float64) تحتوي على إحصائية F وقيمة p. أمثلة الاستخدام الأساسي
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦