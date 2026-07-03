أُضيفت في: v20.1.0 تحسب الميل بين النقطتين الواقعتين في أقصى اليسار وأقصى اليمين ضمن مجموعة من القيم. البنية
boundingRatio
المعاملات القيمة المعادة تعيد ميل الخط بين النقطتين الأيسر والأيمن، أو تعيد
boundingRatio(x, y)
NaN إذا كانت البيانات فارغة.
Float64
أمثلة
بيانات نموذجية
Query
SELECT
number,
number * 1.5
FROM numbers(10)
مثال للاستخدام
Response
┌─number─┬─multiply(number, 1.5)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1.5 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 4.5 │
│ 4 │ 6 │
│ 5 │ 7.5 │
│ 6 │ 9 │
│ 7 │ 10.5 │
│ 8 │ 12 │
│ 9 │ 13.5 │
└────────┴───────────────────────┘
Query
SELECT boundingRatio(number, number * 1.5)
FROM numbers(10)
Response
┌─boundingRatio(number, multiply(number, 1.5))─┐
│ 1.5 │
└──────────────────────────────────────────────┘