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boundingRatio

أُضيفت في: v20.1.0 تحسب الميل بين النقطتين الواقعتين في أقصى اليسار وأقصى اليمين ضمن مجموعة من القيم. البنية
المعاملات القيمة المعادة تعيد ميل الخط بين النقطتين الأيسر والأيمن، أو تعيد NaN إذا كانت البيانات فارغة. Float64 أمثلة بيانات نموذجية
Query
Response
مثال للاستخدام
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦