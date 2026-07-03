أُضيفت في: v1.1.0 تعيد الانحراف المعياري للعينة لتسلسل من البيانات الرقمية. النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ
stddevSamp
varSamp.
البنية
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى استقرار عددي في الحسابات، فاستخدم الدالة
stddevSampStable. تعمل هذه الدالة ببطء أكبر، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل.
الأسماء البديلة:
stddevSamp(x)
STDDEV_SAMP,
STDDEV
الوسائط
القيمة المُعادة
تُرجع الجذر التربيعي لتباين العينة للقيم
x.
Float64
أمثلة
حساب الانحراف المعياري للعينة
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
population UInt8,
)
ENGINE = Log;
INSERT INTO test_data VALUES (3),(3),(3),(4),(4),(5),(5),(7),(11),(15);
SELECT
stddevSamp(population)
FROM test_data;
Response
┌─stddevSamp(population)─┐
│ 4 │
└────────────────────────┘