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stddevSamp

أُضيفت في: v1.1.0 تعيد الانحراف المعياري للعينة لتسلسل من البيانات الرقمية. النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varSamp.
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى استقرار عددي في الحسابات، فاستخدم الدالة stddevSampStable. تعمل هذه الدالة ببطء أكبر، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل.
البنية
الأسماء البديلة: STDDEV_SAMP, STDDEV الوسائط
  • x — القيم التي يُحسب لها الجذر التربيعي لتباين العينة. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تُرجع الجذر التربيعي لتباين العينة للقيم x. Float64 أمثلة حساب الانحراف المعياري للعينة
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦