أُضيفت في: v20.8.0 تحسب هذه الدالة بدقة عدة كوانتايلات لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. وإذا كان عدد العناصر زوجيًا عند المستوى
quantilesExactLow
0.5، فإنها تُرجع أصغر القيمتين الواقعتين في الوسط.
تعادل هذه الدالة
quantileExactLow، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتايل في تمريرة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء كل دالة كوانتايل على حدة.
الصياغة
المعلمات
quantilesExactLow(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات الكوانتايل. عدد واحد أو أكثر من الأعداد الثابتة ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير يُطبَّق على قيم العمود وينتج أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
Array((U)Int*) أو
Array(Float*) أو
Array(Decimal*) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime) أو
Array(DateTime64)
أمثلة
حساب عدة قيم كوانتايل منخفضة دقيقة
Query
SELECT quantilesExactLow(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExactLow(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [2,4,7] │
└────────────────────────────────────────────┘