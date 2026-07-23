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quantilesExactLow

أُضيفت في: v20.8.0 تحسب هذه الدالة بدقة عدة كوانتايلات لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. وإذا كان عدد العناصر زوجيًا عند المستوى 0.5، فإنها تُرجع أصغر القيمتين الواقعتين في الوسط. تعادل هذه الدالة quantileExactLow، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتايل في تمريرة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء كل دالة كوانتايل على حدة. الصياغة
المعلمات
  • level — مستويات الكوانتايل. عدد واحد أو أكثر من الأعداد الثابتة ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير يُطبَّق على قيم العمود وينتج أنواع بيانات رقمية، أو Date أو DateTime أو DateTime64. (U)Int* أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64
القيمة المعادة مصفوفة من قيم الكوانتايل عند المستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يتطابق format الإخراج مع input format. Array((U)Int*) أو Array(Float*) أو Array(Decimal*) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أو Array(DateTime64) أمثلة حساب عدة قيم كوانتايل منخفضة دقيقة
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦