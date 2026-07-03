uniqCombined64 يحسب العدد التقريبي لقيم الوسائط المختلفة. وهو مماثل لـ uniqCombined، لكنه يستخدم تجزئة 64 بت لجميع أنواع البيانات بدلًا من استخدامها فقط مع نوع البيانات String.

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