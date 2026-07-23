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quantilesExactHigh

أُضيف في: v20.8.0 يحسب بدقة عدة كوانتايلات لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. وإذا كان عدد العناصر زوجيًا عند المستوى 0.5، فإنه يعيد القيمة الأكبر من القيمتين الواقعتين في الوسط. تكافئ هذه الدالة quantileExactHigh، لكنها تتيح حساب عدة مستويات للكوانتايل في مرور واحد، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل الفردية. الصيغة
المعلمات
  • level — مستويات الكوانتايل. رقم ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط القيمة المعادة مصفوفة من الكوانتايلات للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، تتطابق صيغة الإخراج مع صيغة الإدخال. Array((U)Int*) أو Array(Float*) أو Array(Decimal*) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أو Array(DateTime64) أمثلة حساب عدة كوانتايلات عليا دقيقة
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦