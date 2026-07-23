أُضيف في: v20.8.0 يحسب بدقة عدة كوانتايلات لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. وإذا كان عدد العناصر زوجيًا عند المستوى
quantilesExactHigh
0.5، فإنه يعيد القيمة الأكبر من القيمتين الواقعتين في الوسط.
تكافئ هذه الدالة
quantileExactHigh، لكنها تتيح حساب عدة مستويات للكوانتايل في مرور واحد، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل الفردية.
الصيغة
المعلمات
quantilesExactHigh(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات الكوانتايل. رقم ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
Array((U)Int*) أو
Array(Float*) أو
Array(Decimal*) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime) أو
Array(DateTime64)
أمثلة
حساب عدة كوانتايلات عليا دقيقة
Query
SELECT quantilesExactHigh(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExactHigh(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [2,5,7] │
└─────────────────────────────────────────────┘