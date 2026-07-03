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deltaSum

أُضيفت في: v21.3.0 تجمع الفرق الحسابي بين الصفوف المتتالية. إذا كان الفرق سالبًا، فيُتجاهل.
يجب أن تكون البيانات الأساسية مرتبة لكي تعمل هذه الدالة على نحو صحيح. إذا كنت ترغب في استخدام هذه الدالة في عرض مادي، فغالبًا ما ستحتاج إلى استخدام الدالة deltaSumTimestamp بدلًا منها.
انظر أيضًا: الصياغة
الوسائط
  • x1[, x2, ...] — قيمة إدخال واحدة أو أكثر. Integer أو Float
القيمة المُعادة يعيد الفرق الحسابي المتراكم لقيم الإدخال. (U)Int* أو Float* أمثلة الاستخدام الأساسي مع الفروق الإيجابية
Query
Response
قيم مختلطة مع تجاهل الفروق السالبة
Query
Response
القيم ذات الفاصلة العائمة
Query
Response
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦