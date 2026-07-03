أُضيفت في: v21.3.0 تجمع الفرق الحسابي بين الصفوف المتتالية. إذا كان الفرق سالبًا، فيُتجاهل. انظر أيضًا: الصياغة
deltaSum
الوسائط القيمة المُعادة يعيد الفرق الحسابي المتراكم لقيم الإدخال.
deltaSum(x1[, x2, ...])
(U)Int* أو
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع الفروق الإيجابية
Query
SELECT deltaSum(arrayJoin([1, 2, 3]))
قيم مختلطة مع تجاهل الفروق السالبة
Response
┌─deltaSum(arrayJoin([1, 2, 3]))─┐
│ 2 │
└────────────────────────────────┘
Query
SELECT deltaSum(arrayJoin([1, 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3]))
القيم ذات الفاصلة العائمة
Response
┌─deltaSum(arrayJoin([1, 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3]))─┐
│ 7 │
└───────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT deltaSum(arrayJoin([2.25, 3, 4.5]))
انظر أيضًا
Response
┌─deltaSum(arrayJoin([2.25, 3, 4.5]))─┐
│ 2.25 │
└─────────────────────────────────────┘