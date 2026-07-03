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cramersV

أُضيف في: v22.1.0 يُعد Cramer’s V (ويُشار إليه أحيانًا باسم Cramer’s phi) مقياسًا للارتباط بين عمودين في جدول. تتراوح نتيجة الدالة cramersV من 0 (ما يعني عدم وجود ارتباط بين المتغيرات) إلى 1، ولا تصل إلى 1 إلا عندما تكون كل قيمة محددة بالكامل بالقيمة الأخرى. ويمكن النظر إليه على أنه يمثل الارتباط بين متغيرين كنسبة مئوية من أقصى تباين ممكن بينهما.
للاطلاع على نسخة مصححة للانحياز من Cramer’s V، انظر: cramersVBiasCorrected
الصيغة
المعاملات القيمة المُعادة تعيد قيمة تتراوح بين 0 (ما يشير إلى عدم وجود ارتباط بين قيم العمودين) و1 (ارتباط كامل). Float64 أمثلة لا يوجد ارتباط بين العمودين
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ارتباط قوي بين الأعمدة
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦