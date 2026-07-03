أُضيف في: v22.1.0 يُعد Cramer’s V (ويُشار إليه أحيانًا باسم Cramer’s phi) مقياسًا للارتباط بين عمودين في جدول. تتراوح نتيجة الدالة
cramersV
cramersV من 0 (ما يعني عدم وجود ارتباط بين المتغيرات) إلى 1، ولا تصل إلى 1 إلا عندما تكون كل قيمة محددة بالكامل بالقيمة الأخرى.
ويمكن النظر إليه على أنه يمثل الارتباط بين متغيرين كنسبة مئوية من أقصى تباين ممكن بينهما.
الصيغة
للاطلاع على نسخة مصححة للانحياز من Cramer’s V، انظر: cramersVBiasCorrected
المعاملات
cramersV(column1, column2)
column1— العمود الأول المراد مقارنته.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
column2— العمود الثاني المراد مقارنته.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
Float64
أمثلة
لا يوجد ارتباط بين العمودين
Query
SELECT
cramersV(a, b)
FROM
(
SELECT
number % 3 AS a,
number % 5 AS b
FROM
numbers(150)
);
ارتباط قوي بين الأعمدة
Response
┌─cramersV(a, b)─┐
│ 0 │
└────────────────┘
Query
SELECT
cramersV(a, b)
FROM
(
SELECT
number % 10 AS a,
if (number % 12 = 0, (number + 1) % 5, number % 5) AS b
FROM
numbers(150)
);
Response
┌─────cramersV(a, b)─┐
│ 0.9066801892162646 │
└────────────────────┘