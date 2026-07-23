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uniqExact

استُحدثت في: v1.1.0 تحسب العدد الدقيق لقيم الوسائط المختلفة.
تستخدم الدالة uniqExact ذاكرة أكبر من uniq، لأن حجم الحالة ينمو بلا حدود مع زيادة عدد القيم المختلفة. استخدم الدالة uniqExact إذا كنت بحاجة فعلية إلى نتيجة دقيقة. وإلا، فاستخدم الدالة uniq.
الصيغة
الوسائط القيمة المعادة تعيد العدد الدقيق لقيم الوسائط المختلفة على هيئة UInt64. UInt64 أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response
عدة وسائط
Query
Response
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦