استُحدثت في: v1.1.0 تحسب العدد الدقيق لقيم الوسائط المختلفة. الصيغة
uniqExact
الوسائط
uniqExact(x[, ...])
x— تأخذ الدالة عددًا متغيرًا من المعاملات.
Tuple(T)أو
Array(T)أو
Dateأو
DateTimeأو
Stringأو
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
UInt64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE example_data
(
id UInt32,
category String
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_data VALUES
(1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'A'), (4, 'C'), (5, 'B'), (6, 'A');
SELECT uniqExact(category) as exact_unique_categories
FROM example_data;
عدة وسائط
Response
┌─exact_unique_categories─┐
│ 3 │
└─────────────────────────┘
Query
SELECT uniqExact(id, category) as exact_unique_combinations
FROM example_data;
انظر أيضًا
Response
┌─exact_unique_combinations─┐
│ 6 │
└───────────────────────────┘