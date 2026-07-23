أُضيفت في: v20.1.0 تحسب تقريبًا quantile لتسلسل من البيانات الرقمية باستخدام خوارزمية t-digest. وتأخذ الدالة في الاعتبار وزن كل عنصر في التسلسل. الحد الأقصى للخطأ هو 1%. ويبلغ استهلاك الذاكرة
quantileTDigestWeighted
log(n)، حيث إن
n هو عدد القيم.
أداء هذه الدالة أقل من أداء
quantile أو
quantileTiming.
لكن من حيث نسبة حجم الحالة إلى الدقة، فهذه الدالة أفضل بكثير من
quantile.
تعتمد النتيجة على ترتيب تنفيذ الاستعلام، وهي غير حتمية.
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به).
في هذه الحالة، استخدم الدالة
quantiles.
الصيغة
لا يُنصح باستخدام
quantileTDigestWeighted مع مجموعات البيانات الصغيرة جدًا، إذ قد يؤدي ذلك إلى خطأ كبير.
في هذه الحالة، فكّر في استخدام
quantileTDigest بدلًا منه.
الأسماء البديلة:
quantileTDigestWeighted(level)(expr, weight)
medianTDigestWeighted
المعلمات
level— اختياري. مستوى quantile. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
Date و
DateTime، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال.
Float32 أو
Date أو
DateTime
أمثلة
حساب quantile المُرجّح باستخدام t-digest
Query
SELECT quantileTDigestWeighted(number, 1) FROM numbers(10);
انظر أيضًا
Response
┌─quantileTDigestWeighted(number, 1)─┐
│ 4.5 │
└────────────────────────────────────┘