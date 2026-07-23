أُضيفت في: v20.1.0

تحسب تقريبًا quantile لتسلسل من البيانات الرقمية باستخدام خوارزمية t-digest . وتأخذ الدالة في الاعتبار وزن كل عنصر في التسلسل.

الحد الأقصى للخطأ هو 1%. ويبلغ استهلاك الذاكرة log(n) ، حيث إن n هو عدد القيم.

quantile . أداء هذه الدالة أقل من أداء quantile أو quantileTiming . لكن من حيث نسبة حجم الحالة إلى الدقة، فهذه الدالة أفضل بكثير من

تعتمد النتيجة على ترتيب تنفيذ الاستعلام، وهي غير حتمية.

quantile* بمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

الصيغة

quantileTDigestWeighted( level )(expr, weight )

الأسماء البديلة: medianTDigestWeighted

المعلمات

level — اختياري. مستوى quantile. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*

الوسيطات

expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime . (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime

— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو أو . أو أو أو weight — عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة. UInt*

القيمة المعادة

Date و DateTime ، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. quantile التقريبي للمستوى المحدد. بالنسبة إلى مدخلات، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Float32 أو Date أو DateTime

أمثلة

حساب quantile المُرجّح باستخدام t-digest

Query SELECT quantileTDigestWeighted( number , 1 ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileTDigestWeighted(number, 1)─┐ │ 4.5 │ └────────────────────────────────────┘

انظر أيضًا