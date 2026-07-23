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timeSeriesRateToGrid

متاحة بدءًا من: v25.6.0 دالة تجميع تأخذ بيانات السلاسل الزمنية على هيئة أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتحسب معدلًا بأسلوب PromQL من هذه البيانات على شبكة زمنية منتظمة يحددها الطابع الزمني للبداية والطابع الزمني للنهاية والخطوة. ولكل نقطة على الشبكة، تُؤخذ العينات اللازمة لحساب rate ضمن النافذة الزمنية المحددة.
هذه الدالة تجريبية، فعّلها بضبط allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
الصيغة
المعلمات
  • start_timestamp — يحدد بداية الشبكة. UInt32 أو DateTime
  • end_timestamp — يحدد نهاية الشبكة. UInt32 أو DateTime
  • grid_step — يحدد خطوة الشبكة بالثواني. UInt32
  • staleness — يحدد الحد الأقصى للتقادم، بالثواني، للعينات المأخوذة في الاعتبار. نافذة التقادم هي فترة مفتوحة من اليسار ومغلقة من اليمين. UInt32
الوسيطات
  • timestamp — الطابع الزمني للعينة. يمكن أن يكون قيمًا فردية أو مصفوفات. UInt32 أو DateTime أو Array(UInt32) أو Array(DateTime)
  • value — قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيمًا فردية أو مصفوفات. Float* أو Array(Float*)
القيمة المُعادة تعيد قيم المعدل على الشبكة المحددة. تحتوي المصفوفة المُعادة على قيمة واحدة لكل نقطة في الشبكة الزمنية. تكون القيمة NULL إذا لم تكن هناك عينات كافية داخل النافذة لحساب قيمة المعدل لنقطة شبكة معيّنة. Array(Nullable(Float64)) أمثلة الاستخدام الأساسي مع أزواج فردية من الطابع الزمني والقيمة
Query
Response
استخدام وسيطات من النوع Array
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦